Animal Crossing: New Horizons – Comment envoyer des cadeaux à des amis

Animal Crossing: New Horizons est maintenant disponible et comprend des fonctionnalités sociales encore plus excitantes que tous les précédents titres Animal Crossing. Il est désormais beaucoup plus facile de visiter les villes d’amis, il existe plus de façons d’interagir et, pour la première fois, vous pouvez envoyer du courrier à des amis sur leurs îles dans le jeu. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet et … d’accord, quelques étapes supplémentaires.

Il existe plusieurs façons d’offrir des cadeaux à des amis dans Animal Crossing: New Horizons. Voici les différentes méthodes.

Offrez des cadeaux en personne

Quoi qu’il en soit, pour envoyer un cadeau à quelqu’un dans New Horizons, vous devrez d’abord l’avoir vu en personne, dans le jeu. Pour ce faire, vous devrez soit visiter leur île, soit les faire visiter la vôtre. Il y a deux façons de faire ça.

La première façon exige que vous soyez d’abord des amis de NIntendo Switch:

Assurez-vous que vous et la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau sont amis entre eux sur votre console Nintendo Switch.

Avoir qui que ce soit hébergement aller au Aéroport dans leur ville et parler à Orville.

Choisissez d’inviter des visiteurs sur votre île.

Sélectionner en ligne si vous jouez en ligne, ou local si vous êtes dans la même pièce ensemble.

Choisissez d’inviter vos amis.

Une fois les portes ouvertes, demandez au joueur visiteur parler à Orville.

Dites à Orville que vous envie de voler.

Sélectionner en ligne si vous jouez en ligne, ou local si vous êtes dans la même pièce ensemble.

Choisissez de visiter îles d’amis.

Assurez-vous de sélectionner l’île qui appartient à l’ami avec lequel vous souhaitez échanger des cadeaux.

Le personnage itinérant sera ensuite envoyé sur l’île du personnage hôte.

La deuxième méthode est presque identique, mais vous n’avez pas besoin d’être d’abord des amis Switch.

Avoir qui que ce soit hébergement allez à l’aéroport de leur ville et parlez à Orville.

Choisir de inviter des visiteurs à votre île.

Sélectionner en ligne si vous jouez en ligne, ou local si vous êtes dans la même pièce ensemble.

Choisissez d’inviter via Code Dodo.

Choisissez comment vous souhaitez limiter les visiteurs. Vous pouvez limitez-le à vos amis ou à vos meilleurs amis, mais si vous n’êtes pas déjà amis Nintendo Switch, vous devrez ouvrir les portes à tout le monde.

Une fois les portes ouvertes, vous recevrez un code Dodo à cinq chiffres, que vous voudrez partager avec le joueur visiteur.

Demandez au joueur visiteur parler à Orville.

Dites à Orville que vous envie de voler.

Sélectionner en ligne si vous jouez en ligne, ou local si vous êtes dans la même pièce ensemble.

Choisissez de visiter une île via Code Dodo.

Entrez le code Dodo lorsque vous y êtes invité.

Assurez-vous de sélectionner l’île qui appartient à l’ami avec lequel vous souhaitez échanger des cadeaux.

Le personnage itinérant sera ensuite envoyé sur l’île du personnage hôte.

Une fois que vous êtes sur une île avec quelqu’un, vous pouvez déposer des objets de votre inventaire, et ils peuvent les récupérer, et vice versa. C’est une façon d’envoyer des articles à des amis.

Envoyez-les par la poste

Une fois qu’un joueur a visité votre île ou que vous avez visité la leur, vous serez inscrit sur la liste d’amis en jeu de l’autre. Cela est nécessaire pour envoyer des cadeaux par courrier. Si vous ne l’avez pas encore fait, suivez les étapes de la section ci-dessus pour enregistrer des amis.

Ensuite, une fois que vous avez fait cela:

Dirigez-vous vers l’aéroport et examinez le porte-cartes à droite du bureau d’Orville.

Il vous demandera si vous souhaitez envoyer une carte à quelqu’un, ce qui coûte 200 cloches.

Vous pouvez choisir entre envoyer une carte à un résident de l’île, votre futur moiou ami. Pour ce guide, choisissez de l’envoyer à un ami.

Vous serez invité à sélectionner à quel ami envoyer la carte. Choisissez qui vous voulez.

Choisi ton papeterie.

Écrivez à un ami message sur la carte.

Avant d’envoyer, vous pourrez examiner la carte et vous verrez une petite icône avec un petit cadeau en bas à droite. Sélectionnez ça.

Vous pourrez joindre un élément de votre inventaire à la carte. Choisissez le cadeau que vous souhaitez envoyer et confirmez.

Vous pourrez examiner la carte une fois de plus. Si tout va bien, vous pouvez envoyer la carte et le cadeau.

Vous pouvez également envoyer des cartes sans cadeau si vous voulez simplement répandre un peu de joie.

Commander dans le catalogue

La commande de cadeaux dans le catalogue à envoyer à des amis est similaire à l’envoi de cadeaux par la poste, juste à partir d’un emplacement différent. Vous devez d’abord être amis dans le jeu avec quelqu’un pour leur envoyer des objets de cette façon, donc si vous n’êtes pas encore, suivez les étapes de la première section, puis revenez.

Une fois que vous êtes amis, procédez comme suit:

Visitez soit le Tente des services aux résidents ou, si vous l’avez déverrouillé, le Mairie.

Examinez le kiosque Nook dans le coin et sélectionnez Nook Shopping.

Source: iMore

Cela fonctionne avec les articles quotidiens spéciaux, ainsi qu’avec tous les articles du catalogue, utilisez donc le catalogue que vous souhaitez trouver l’article que vous souhaitez envoyer à un ami. Sachez simplement que vous devrez payer le coût de l’article, ainsi que des frais d’expédition de 200 Bell.

Une fois que vous avez sélectionné l’élément, choisissez de Envoyez le à un ami.

Vous serez invité à sélectionner et à écrire une carte à envoyer avec elle, bien qu’un message par défaut soit déjà en place si vous ne voulez pas vous embêter avec le clavier du jeu.

Une fois que tout va bien, choisissez de envoyer l’article.

Vous ne pouvez envoyer que chaque ami jusqu’à deux articles par jour, alors assurez-vous d’envoyer ceux que vous voulez!

Bien que cela semble un peu compliqué, cela ne prend pas trop d’efforts et les cadeaux sont toujours envoyés instantanément. Cela signifie que votre ami pourrait se connecter au jeu pour trouver une surprise fantastique qui les attend dans sa boîte aux lettres!

