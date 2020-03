Animal Crossing: New Horizons – Comment gagner de l’argent rapidement!

Source: iMore

Lorsque vous commencez pour la première fois sur votre île déserte, vous n’avez qu’une tente, un lit bébé, une radio, une lampe et un NookPhone. Il n’y a pas de bâtiments ou de chemins faciles pour vous emmener aux confins de votre île. Si vous voulez transformer ce bel endroit en une escapade tropicale parfaite, vous aurez besoin de beaucoup de cloches. Heureusement, dans Animal Crossing: New Horizons, l’argent pousse sur les arbres et il existe plusieurs façons rapides d’agrandir votre portefeuille. Voici quelques conseils pour gagner des tonnes de Bell très rapidement.

Dans le cadre du Nook Getaway Package, les joueurs peuvent rembourser leur prêt avec Nook Miles ainsi qu’avec Bells. Heureusement pour vous, il est très facile de gagner des Nook Miles, surtout au début du jeu. Il y a beaucoup de tâches simples comme prendre une photo, écrire au tableau ou mettre quelque chose dans votre maison, qui vous aideront à gagner des miles Nook et à vous rapprocher du remboursement de votre prêt.

Désherber l’île

Lorsque vous débutez, votre île sera couverte de mauvaises herbes. Heureusement, les nettoyer vous procurera en fait une somme d’argent décente. Courez aux Services aux résidents et parlez à Timmy. Il vous donnera 990 cloches pour chaque 99 mauvaises herbes que vous tirez.

Écraser simplement

Vous trouverez de nombreux rochers autour de votre île. Si vous utilisez une pelle ou une hache pour les décoiffer, vous pourriez être récompensé par des cloches, des insectes ou des pierres précieuses. Vous pouvez immédiatement empocher les cloches, mais vous voudrez courir aux Services aux résidents afin de vendre les pierres rares ou les insectes que vous découvrirez.

Secouez-le comme une image polaroid

En plus des fruits, vous constaterez qu’il y a des pièces et des objets cachés dans les arbres autour de votre île. Montez simplement dans le coffre et appuyez sur le bouton A de votre interrupteur, puis votre personnage secouera un arbre contenant tout ce qui se trouve dans la cime des arbres. Si vous avez de la chance, quelque chose de rare va tomber. Si rien d’autre, vous pouvez toujours ramasser tous ces fruits et les vendre aux Services aux résidents.

Attrapez-les tous!

Il y a beaucoup d’insectes sur votre île. Comme dans la vraie vie, certains d’entre eux n’apparaissent que la nuit. Profitez-en pour courir et attraper autant de bugs que possible. Vous pouvez obtenir une quantité décente de Bells lorsque vous les vendez.

Les papillons sont certainement les plus faciles à attraper, mais ne vous donnent pas autant d’argent. Mais chaque petit geste aide. Pour vraiment gagner de l’argent, vous devrez être plus prudent et vous faufiler sur les autres insectes qui s’enfuient rapidement. Faites juste attention aux guêpes, aux scorpions et aux araignées, car ces vampires effrayants peuvent vous blesser.

Prise du jour

Vous trouverez de nombreux poissons qui nagent autour de votre île, que ce soit dans l’océan ou dans l’une des rivières. S’il vous arrive de pêcher l’un des poissons les plus rares, vous pouvez vraiment en tirer un profit lorsque vous allez vendre. Passez du temps à pêcher tous les jours et voyez si vous avez de la chance. Si rien d’autre, tout l’argent que vous gagnez en attrapant des poissons plus communs peut rapidement s’accumuler.

L’argent pousse sur les arbres

Si au cours de la course autour de votre île, vous tombez sur un endroit scintillant. Utilisez votre pelle pour creuser à cet endroit et vous trouverez 1000 cloches. Bien que vous puissiez toujours empocher l’argent, vous pouvez obtenir beaucoup plus si vous êtes patient.

Sélectionnez le sac de cloches dans votre inventaire et choisissez de l’enfouir dans le sol. Notez que vous pouvez enterrer jusqu’à 10 000 cloches dans l’un de ces trous spéciaux. En enterrant le sac, un jeune arbre apparaîtra. Laissez le jeune arbre seul pendant plusieurs jours.

Finalement, il deviendra un arbre et laissera tomber trois sacs Bell. Notez qu’un nouveau spot de lueur d’arbre d’argent apparaît chaque jour sur votre île. Vous pouvez avoir plusieurs arbres d’argent qui poussent en même temps, alors vous voudrez certainement être à l’affût de ces endroits brillants.

Sonnez dans les cloches!

À la base, Animal Crossing: New Horizons consiste à gagner de l’argent pour payer votre prêt et construire votre vie parfaite. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour gagner rapidement des Nook Miles ou des Bells en parcourant votre île. Bonne chance pour une escapade parfaite. J’espère que vous pourrez trouver les créatures les plus rares et construire la maison de vos rêves.

