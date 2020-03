Animal Crossing: New Horizons – Comment inviter des villageois sur votre île ou les faire sortir

Source: Nintendo

Il y a littéralement des centaines de villageois potentiels à rencontrer en jouant à Animal Crossing: New Horizons – 402 d’entre eux, pour être exact. Cependant, vous ne pouvez avoir que 10 villageois à la fois sur votre île. Pour vous aider à peupler votre île avec vos personnages préférés, nous avons inclus des conseils sur la façon d’amener un villageois à se déplacer sur votre île et comment le garder heureux pendant qu’il est là. Bien sûr, si vous ne l’avez tout simplement pas, nous avons également des conseils pour faire sortir un villageois.

Comment recruter de nouveaux villageois

Afin d’inviter de nouveaux villageois sur votre île, vous devrez avoir suffisamment avancé dans le jeu pour pouvoir voyager vers d’autres îles en utilisant un billet Nook Miles. Cela signifie qu’au minimum, vous devez avoir joué pendant plus d’une journée. Si vous n’êtes pas encore arrivé ici, ne vous attendez pas à trouver de nouveaux villageois pour l’instant.

Visitez d’autres îles

Afin de recruter les trois premiers villageois, vous aurez besoin d’avoir quelques billets Nook Miles. Ceux-ci peuvent être achetés pour 2 000 Nook Miles chacun au kiosque des Services aux résidents. Ensuite, courez à l’aéroport et dites à Orville, le dodo derrière le comptoir, que vous souhaitez explorer une autre île.

Pendant que vous explorez, vous pourriez rencontrer un PNJ animal aléatoire. Parlez-leur et invitez-les à vivre sur votre île. Ensuite, vous devrez attendre que Tom Nook vous demande de rechercher un terrain pour ces nouveaux arrivants (cela se produit après avoir construit Nook’s Cranny). L’un des nouveaux villageois que vous avez invités apparaîtra sur votre île le lendemain de l’installation de la nouvelle zone de logement.

Le camping

Les choses changent une fois que votre île commence à s’établir un peu plus. Par exemple, après avoir finalement mis à niveau les services des résidents d’une tente vers un bâtiment approprié, vous pourrez éventuellement créer un camping pour les villageois en voyage. Parlez à ces invités pendant leur visite et vous pourrez peut-être les convaincre de rester sur l’île.

Dépoussiérez votre amiibo

Tous ces adorables amiibo Animal Crossing que vous venez de collectionner ou que vous avez sur votre étagère depuis quelques années peuvent enfin être mis à profit.

Une fois le camping construit sur votre île, courez jusqu’au kiosque de Nook Stop et invitez un animal à votre camping. Vous devrez ensuite scanner votre amiibo en le survolant sur le joystick de votre Joy-Con droit. Peu de temps après, vous découvrirez qu’un nouveau camping-car est apparu sur votre île.

Préparation du terrain pour les services aux résidents

Au fur et à mesure que votre île se développe, d’autres villageois ne seront pas d’accord pour la rendre difficile et voudront un bel endroit pour vivre. En tant que tel, lorsque les services aux résidents se trouvent dans un bâtiment approprié, vous pourrez influencer votre île beaucoup plus. Tom Nook vous engagera pour l’aider à vendre des terrains pour le développement de logements. Cela signifie bien sûr que vous devrez préparer le terrain pour vos nouveaux résidents. Il vous en coûtera 10000 Bells pour configurer chaque nouvelle parcelle, mais vous gagnerez 1000 Nook Miles pour vos efforts.

Comment garder vos villageois préférés heureux

Maintenant que vos villageois sont ici sur l’île, ils vont vouloir se sentir appréciés et aimés. Gardez-les heureux en leur parlant tous les jours, en leur écrivant occasionnellement des lettres et en accomplissant des courses pour eux. Cela aide également à se souvenir de leurs anniversaires. N’oubliez pas de leur offrir des cadeaux qu’ils apprécieront. Si vous désactivez votre jeu pendant plusieurs mois, voire plusieurs jours, vos villageois préférés pourraient faire leurs bagages et partir, vous devrez donc vous enregistrer régulièrement.

Si un villageois commence à se promener avec un nuage autour de la tête, cela signifie que quelque chose le dérange. Ils pourraient même envisager de déménager. Si c’est le cas, assurez-vous de leur parler et de les convaincre de rester.

Comment faire sortir les villageois

Pendant que vous continuez à jouer, vous pourriez décider que vous ne vous souciez vraiment pas d’un de vos voisins animaux ou que vous êtes prêt à ce qu’une nouvelle personne rejoigne votre village. Si tel est le cas, voici les étapes à suivre pour convaincre un villageois spécifique de quitter votre île.

Fermez vos lèvres: Ne parlez pas à ce villageois particulier pendant plusieurs jours. Faites comme s’ils n’existaient pas. Mais n’oubliez pas de parler aux autres villageois de votre île.

Cloud personnel: Finalement, vous verrez ce villageois se promener avec un nuage au-dessus de sa tête. Cela signifie qu’ils envisagent de quitter l’île. Approchez-vous d’eux et engagez une conversation.

Dites-leur de quitter la ville: Le villageois vous dira qu’il a pensé à partir. Lorsqu’ils vous demandent si vous voulez qu’ils restent, dites-leur qu’il est temps qu’ils avancent.

Survivant

Maintenant que vous savez comment inviter de nouveaux villageois, maintenir des relations avec les résidents actuels et expulser d’autres villageois de l’île, vous avez un meilleur contrôle sur qui sont vos villageois. J’espère que vous pourrez trouver tous vos villageois préférés et que tous vos résidents pourront bien s’entendre.

