Animal Crossing: New Horizons – Comment obtenir l’échelle et escalader les falaises

La vie sur votre île déserte est plutôt idéale. Il y a des insectes rares à découvrir, des poissons uniques à attraper et beaucoup de matériaux à récolter sur la terre. Cependant, vous ne pourrez pas accéder immédiatement à toutes les sections de votre île. Si vous voulez escalader ces falaises imposantes, vous aurez d’abord besoin d’une échelle. Voici comment déverrouiller l’échelle et atteindre ces goodies narquois sur les falaises.

Comment obtenir l’échelle dans Animal Crossing: New Horizons

Comme pour de nombreux autres articles sur l’île, vous devez fabriquer l’échelle sur votre établi. Le fait est que vous devrez avoir rempli plusieurs conditions préalables si vous souhaitez déverrouiller la recette de bricolage de l’échelle. Voici ce que vous devez faire.

1. Invitez de nouveaux villageois sur votre île

Dès que vous commencerez votre vie insulaire, vous voudrez commencer à gagner des Nook Miles. Ce ne sont que des récompenses qui vous sont accordées pour avoir accompli des tâches spécifiques, qu’il s’agisse d’attraper un certain nombre de bogues, d’ensacher une certaine quantité de poisson ou même de gagner une certaine somme d’argent. Une fois que vous avez 2000 Nook Miles, dirigez-vous vers la tente verte des services aux résidents de Tom Nook et approchez-vous du kiosque vert sur le côté droit.

Ici, vous devrez accéder aux récompenses Nook Miles et acheter un billet Nook Miles pour 2000 Nook Miles. Il est maintenant temps de se diriger vers l’aéroport. Notez que l’aéroport n’est pas disponible le premier jour de jeu. Parlez à Orville derrière le comptoir et dites-lui que vous souhaitez visiter d’autres îles en utilisant votre billet Nook Miles.

En volant vers une autre île, courez jusqu’à ce que vous découvriez un animal PNJ errant. Parlez-leur plusieurs fois jusqu’à ce que vous ayez la possibilité de les inviter sur votre île. Maintenant, j’ai fini par visiter trois îles différentes et inviter trois PNJ différents dans mon village. Donc, je ne sais pas si vous avez juste besoin d’encourager l’un ou si vous devez demander à trois villageois de déverrouiller la partie suivante. Pour jouer en toute sécurité, vous voudrez probablement voyager sur trois îles et inviter trois villageois différents.

2. Construisez un pont

Maintenant, vous devez attendre que Tom Nook lance la prochaine étape. Rendez-lui visite aux Services aux résidents après avoir invité trois villageois sur votre île. Ce Tanooki recevra un appel de l’un des animaux que vous avez invités. Nook vous dira qu’il veut s’assurer qu’il sera plus facile pour les villageois entrants de se déplacer. Sa solution est que vous choisissiez l’emplacement d’un nouveau pont qui sera construit le lendemain matin.

Il vous donnera une recette pour le pont, puis vous devrez le fabriquer en utilisant quatre piquets de bois, quatre argile et quatre pierres. Une fois que vous avez créé le pont, cherchez autour de votre île un bon endroit pour le mettre. Notez que cette recette disparaîtra de votre liste d’établi une fois que vous aurez créé le pont, alors assurez-vous de placer ce pont dans un endroit utile.

3. Choisissez un terrain pour vos nouveaux résidents

Revenez en arrière et informez Nook que vous avez placé le pont quelque part sur l’île. Il vous informera qu’il a besoin de votre aide pour choisir des emplacements décents pour chacun des nouveaux résidents qui arrivent. Maintenant, vous devrez courir autour de l’île et implanter de futures maisons pour chacun de ces nouveaux arrivants. Une fois que chacun des trois futurs homesites aura été réclamé, Tom Nook vous appellera et vous dira qu’il vous a envoyé une recette pour une échelle.

4. Obtenez l’artisanat!

Après tout ce qui tourne, la seule chose qu’il vous reste à faire est de fabriquer l’échelle. Retournez à un établi et fournissez quatre bois, quatre feuillus et quatre résineux pour construire cet outil pratique.

Pour utiliser l’échelle, il vous suffit de courir jusqu’à une falaise avec l’échelle entre vos mains et d’appuyer sur le bouton A. Ou si vous avez quelque chose d’autre entre les mains lorsque vous approchez de la falaise, sélectionnez l’échelle dans votre liste d’outils en vous tenant au pied de la falaise, puis appuyez sur A.

Votre personnage placera automatiquement l’échelle au sol et commencera à grimper. Maintenant, il est enfin temps d’atteindre toutes ces fleurs, ces plans d’eau, ces poissons et ces insectes qui vous narguent depuis le début du jeu.

Aller lieux

Maintenant que vous savez comment déverrouiller l’échelle, vous pouvez vraiment avoir le plein règne de votre île. Tirez ces mauvaises herbes, ramassez les meilleurs insectes et attrapez les meilleurs poissons dans votre objectif sans fin pour gagner des Bells et rembourser votre prêt. Une fois que tous vos nouveaux villageois auront emménagé, votre petite île n’aura pas l’air si déserte, et vous serez en route pour construire l’escapade de vos rêves.

