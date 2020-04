Animal Crossing: New Horizons – Comment planter un arbre d’argent

Cloches, cloches, cloches! Si vous jouez à Animal Crossing: New Horizons depuis quelques jours, vous avez probablement déjà compris à quel point la monnaie du monde Animal Crossing est importante pour la vie sur votre île. Heureusement, il existe de nombreuses façons de gagner des Bells. Vous pouvez attraper des poissons et des insectes, et vous pouvez collecter des fruits et du bois, mais saviez-vous que vous pouvez littéralement gagner de l’argent sur les arbres? Chez iMore, nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez faire pousser votre propre arbre d’argent!

L’argent pousse sur les arbres?!

Vous avez bien entendu. Vous avez vu des arbres fruitiers, des cèdres et des pins. Vous avez probablement même vu des bambous et des cocotiers aussi! Mais avez-vous vu un arbre d’argent? Cet arbre spécial vous donnera trois sacs de cloches une fois qu’il sera complètement développé. L’argent dans les sacs dépend de la quantité que vous avez plantée en premier lieu, et non pas de chaque arbre d’argent qui fleurit, mais vous pouvez faire beaucoup de cloches en quelques jours seulement.

Comment planter son propre arbre d’argent

Trouver un tache lumineuse par terre.

Source: iMore / Casian Holly

À l’aide de votre pelle, appuyez sur A pour déterrer un sac de cloches.

Source: iMore / Casian Holly

Appuyez sur X pour ouvrir votre inventaire.

Sélectionnez le sac Bells au bas de votre inventaire et appuyez sur A.

Sélectionnez le montant de Bell que vous souhaitez investir et appuyez sur A. Cela placera un sac de cloches dans votre inventaire.

Source: iMore / Casian Holly

Sélectionnez le sac de cloches dans votre inventaire et appuyez sur A.

Appuyez sur A pour enterrer le sac de cloches dans le trou incandescent.

Source: iMore / Casian Holly

Si vous avez bien suivi les instructions, un petit jeune arbre jaillira du sol.

Source: iMore / Casian Holly

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’attendre que vos investissements arrivent à maturité pour devenir un arbre d’argent adulte. Revenez chaque jour pour voir la progression de votre arbre d’argent. Dans cinq jours, vous saurez avec certitude si vos investissements ont porté leurs fruits.

Des risques?

Vous ne pensiez pas que ce serait aussi simple que l’argent de l’usine, obtenir de l’argent, n’est-ce pas? Eh bien, malheureusement, tous les arbres d’argent ne fleurissent pas et parfois les sacs de cloches sur un arbre d’argent entièrement fleuri ne sont pas autant que vous avez enterré. Nous vous recommandons d’enterrer 10 000 cloches pour maximiser vos profits, mais si vous avez les cloches supplémentaires, vous pouvez prendre un pari et enterrer les 99 000 cloches au maximum. Sachez simplement que vous pourriez ne pas récupérer tout cela – ou votre arbre pourrait fleurir avec trois sacs de 10k chacun, comme le mien.

Des questions?

Avez-vous des questions sur la façon de faire pousser un arbre d’argent? Vous voulez vous vanter de combien vous avez gagné en investissant dans les arbres d’argent? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons pour plus de bonté approuvée par Tom Nook!