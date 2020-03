Animal Crossing: New Horizons – Comment prendre des photos parfaites

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Après une longue attente, Animal Crossing: New Horizons est enfin là et entre nos mains. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités que New Horizons introduit, grâce au NookPhone, et l’une d’entre elles est la caméra. C’est vrai – le NookPhone, tout comme votre iPhone ou smartphone réel, peut vous aider à capturer de superbes souvenirs d’Animal Crossing à travers des photos! Mais comment obtenir les photos parfaites avec vos amis les animaux? Ne vous inquiétez pas, c’est facile et nous allons vous proposer quelques astuces.

Au début, quand j’ai vu la fonction caméra dans ACNH, je pensais que ça allait être comme des selfies avec vos villageois animaux préférés. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de fonctionnalité selfie, comme dans d’autres jeux, mais c’est encore mieux!

Étant donné que l’appareil photo transforme tout votre écran en viseur avec ce qui est à l’écran pour la photo, il vous donne plus de liberté. Votre personnage peut toujours se déplacer comme d’habitude, et si vous êtes dans votre maison, vous pouvez déplacer la caméra tout autour dans un mouvement circulaire. Votre personnage tournera la tête pour regarder la caméra, cependant, cela peut conduire à des prises de vue intéressantes si vous êtes assez créatif.

Cependant, si vous êtes à l’extérieur, la caméra ne peut pas tourner, alors assurez-vous d’avoir une bonne vue de la scène et que tout le monde est en position et prêt à partir!

Ajoutez quelques réactions pour vous exprimer dans une image

Finalement, vous débloquerez Les réactions à ACNH. Les réactions sont de petits gestes que votre personnage peut faire pour exprimer ce qu’il ressent en réponse à certaines situations ou conversations. Vous verrez également des villageois les faire de temps en temps, ce qui devrait être au moment où vous les déverrouillerez.

Ajouter une réaction à votre photo peut vraiment pimenter les choses. Exprimez votre Délice à propos de certaines fleurs qui poussent ou passent du temps avec des amis, Saluer les dans vos photos, ou même jeter dans le Surpris réaction quand quelqu’un montre sa tarentule. Ils sont amusants et ajoutent une touche personnelle à vos photos ACNH.

Pimentez les choses avec des filtres ou des cadres

Tout comme dans la vraie vie, vos photos peuvent facilement être rafraîchies avec des filtres ou des cadres.

Il y a sept filtres (Sharp, Pop, Soft, Dramatic, Film, Monochrome et Antique, et chacun a sa propre esthétique, tonalité et ambiance. L’ajout d’un filtre peut améliorer votre image, alors assurez-vous de les vérifier et voyez ce qui fonctionne le mieux pour ce que vous essayez de transmettre.

En outre, il existe cinq images: image (bordure blanche standard), cinéma (16: 9), heure, date et image + date. Ceux-ci donnent à votre photo une sensation plus analogique, si c’est ce que vous essayez de faire. De plus, les options de date et d’heure fonctionnent bien si vous voulez faire un album numérique de vos souvenirs ACNH.

Profitez de l’île Photopia de Harvey

Vous connaissez peut-être Harvey, un épagneul décontracté qui aurait pu visiter votre île maintenant. Une fois que vous lui avez parlé, vous débloquez la possibilité de voler vers son île Photopia via Dodo Airlines.

À Photopia Island, vous pouvez utiliser le studio Harvey, qui dispose de six salles à thème que vous pouvez utiliser pour une séance photo parfaite. Chaque chambre vous permet de personnaliser Ensembles, Des modèles, et Garde-robe pour toutes les photos.

Avec les ensembles, vous pouvez emprunter à peu près n’importe quel meuble que vous avez catalogué via le catalogue commercial Nook. Personnalisez simplement la pièce avec vos meubles disponibles comme vous le souhaitez, en suivant les étapes standard de réaménagement des meubles que vous connaissez dans votre propre maison.

Des modèles peuvent être les villageois de votre île (il suffit de les invoquer), mais vous pouvez également utiliser n’importe quel amiibo Animal Crossing – il y a plus de 300 au total, alors utilisez votre amiibo si vous en avez!

le Garde-robe fonctionne comme les ensembles, de sorte que tous les articles vestimentaires que vous avez catalogués seront disponibles à emprunter. Certains personnages (principalement les principaux villageois PNJ comme Isabelle) ne peuvent pas se changer en différents vêtements, alors gardez cela à l’esprit.

Sortez avec vos amis

Alors que ACNH peut être apprécié en solo, c’est l’un de ces jeux qui peut être mieux avec des amis. Assurez-vous donc d’inviter des amis sur votre île ou de leur rendre visite sur leurs maisons insulaires. Sortez ensemble et assurez-vous de prendre quelques photos de vos manigances avec les autres conseils que nous avons mentionnés ici.

C’est ça! Prendre des photos avec l’appareil photo du NookPhone est facile, mais vous pouvez toujours prendre des captures d’écran régulières sur votre Nintendo Switch. Mais il y a plus d’options pour faire ressortir vos photos avec l’appareil photo NookPhone, alors profitez-en quand vous le pouvez.

Ne manquez pas nos autres guides Animal Crossing: New Horizon pour tirer le meilleur parti de votre jeu!

