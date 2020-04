Animal Crossing: New Horizons – Comment repérer les fausses illustrations de Redd

Il y a tellement de choses à collectionner dans Animal Crossing: New Horizons, que ce soit du poisson, des insectes, des vêtements, des recettes ou des dizaines d’autres choses. Une fois que les joueurs auront pris les mesures nécessaires pour inviter Redd le renard sur leur île et moderniser leur musée pour permettre une galerie d’art, ils auront également la possibilité de collectionner des statues emblématiques et des peintures classiques. Mais acheteur, méfiez-vous! Ce petit renard est en fait un escroc et vend des contrefaçons avec les articles authentiques. Voici comment savoir si vous achetez un faux dans Animal Crossing: New Horizons.

Comment savoir si Redd vend une fausse peinture ou une statue

Chacune des pièces que vous pouvez acheter dans New Horizons est basée sur une œuvre d’art réelle. Les contrefaçons ressemblent beaucoup aux originaux, mais ont généralement une chose incorrecte à leur sujet. Par exemple, la figure dans le tableau peut pointer dans la mauvaise direction ou les vêtements de quelqu’un peuvent être un peu différents. Si vous pouvez tirer une photo de l’œuvre d’art originale, vous pouvez voir la différence entre le faux et la vraie affaire.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Toutes les peintures et statues

Malheureusement, bien que les illustrations du jeu soient basées sur des œuvres classiques, leur nom est différent dans New Horizons. Voici des images de toutes les pièces de la vie réelle que vous pouvez acheter avec leurs noms New Horizons et leurs titres du monde réel. Comparez ces images avec ce que Redd vend pour voir si elles sont authentiques ou non.

Peintures

Voici toutes les peintures que les joueurs peuvent obtenir dans Animal Crossing. Ils sont classés par ordre alphabétique du nom qui leur est donné dans New Horizons.

Statues

Voici toutes les statues que les joueurs peuvent obtenir dans Animal Crossing. Ils sont classés par ordre alphabétique du nom qui leur est donné dans New Horizons.

La vraie affaire

Maintenant que vous savez à quoi ressemble l’illustration originale, vous serez plus susceptible de repérer un faux. Portez une attention particulière aux positions des mains, aux accessoires et aux marques pour pouvoir identifier les contrefaçons de Redd dans New Horizons. Vous pourrez remplir votre galerie d’art en un rien de temps.