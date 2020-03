Animal Crossing: New Horizons – Comment transformer votre tente en maison

Vivre sur une île déserte semble vraiment bien en ce moment. J’adorerais profiter de quelques rayons, nager dans l’océan ou simplement passer un peu de temps à me détendre sur la plage. Pour garder le thème d’une île déserte, Animal Crossing: New Horizons island vous démarre dans une tente au lieu d’une maison modeste.

Vous ne pouvez placer que tant d’articles dans votre tente et ne pouvez y apporter que de nombreuses personnalisations. Si vous êtes désireux d’améliorer votre situation de vie, il y a certaines choses que vous devrez faire pour commencer. Voici comment mettre à niveau votre tente en maison et comment effectuer des mises à niveau dans votre maison.

Votre première maison

Au début de New Horizons, les joueurs se retrouveront sur une île avec Tom Nook, Timmy, Tommy et deux villageois choisis au hasard. Le riche Tanooki vous expliquera que ce forfait escapade n’est pas bon marché et que vous lui êtes désormais redevable. Cependant, il a un système en place qui vous permet de le rembourser en Nook Miles au lieu de Bells. Pourtant, pour le vol vers l’île, votre tente et tous les autres articles de votre kit de démarrage, vous devez 5 000 milles à Nook.

Il vous suffit de courir autour de votre île et de tout essayer. Allez à la pêche, écrivez sur le tableau d’affichage, achetez quelque chose, vendez quelque chose, cueillez une tonne de mauvaises herbes, prenez une photo. Vous accomplirez des tâches Nook Miles et gagnerez Nook Miles pour chacune de ces choses simples. J’ai pu facilement gagner plus de 10 000 Nook Miles au cours de mes premières heures de jeu, ce qui m’a permis de rembourser mon prêt initial très rapidement.

Une fois que vous avez obtenu la bonne quantité de Nook Miles, rendez-vous aux Services aux résidents et parlez à Nook. Il vous informera qu’il peut transformer votre tente en maison (pour un prêt modeste, bien sûr). Déconnectez-vous de la maison et Nook commencera. Vous devrez attendre jusqu’au lendemain matin pour que la maison apparaisse réellement sur l’île. Il sera à la place de votre tente.

Améliorer votre situation de vie

Une fois que vous avez remboursé le prêt de votre maison, contactez à nouveau Tom Nook. Il est plus qu’heureux de vous aider à améliorer votre maison en l’agrandissant ou en vous donnant des chambres supplémentaires. Chaque fois que vous remboursez un prêt pour un surclassement de maison, vous pouvez parler à Nook de l’obtention d’un autre prêt. Finalement, vous pourrez même personnaliser l’apparence de l’extérieur de votre maison en choisissant la toiture, les fenêtres, les portes, etc.

Alors que vous continuez à jouer, il sera plus difficile d’atteindre les objectifs du programme Nook Miles. Mais vous débloquerez le programme Nook Miles +, qui vous permet d’effectuer des tâches simples pour gagner rapidement des Nook Miles. Cela comprendra des choses comme attraper un type spécifique de poisson, collecter une certaine quantité de bois, prendre une photo, faire éclater un ballon ou planter un certain nombre de fleurs.

Assurez-vous de vérifier les quêtes Nook Miles depuis votre NookPhone pour voir s’il y a quelque chose que vous pouvez travailler et vous gagnerez Nook Miles super rapidement. Vous pouvez également dépenser Nook Miles pour des articles spéciaux en utilisant le kiosque vert des services aux résidents, vous devrez donc prioriser ce que vous voulez de plus: payer votre maison ou acheter des articles et des accessoires.

Monter

C’est vraiment tout ce qu’il y a à faire pour transformer votre tente en maison, puis la mettre à niveau vers la maison de vos rêves. Pour beaucoup d’entre nous, cela n’est possible que dans le monde virtuel car l’accession à la propriété n’est pas possible pour tout le monde. Alors profitez vraiment de cette opportunité et créez la maison que vous avez toujours imaginée. J’espère que vous trouverez les meubles et les décors les plus cool pour vraiment faire de votre maison la vôtre.