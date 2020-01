Animal Crossing: New Horizons fonctionnera-t-il avec amiibo?

Meilleure réponse: Oui, Animal Crossing: New Horizons prendra en charge les figurines et cartes amiibo Animal Crossing, ce qui a été confirmé par les développeurs Aya Kyogoku et Higashi Nogami dans une interview française sur GameKult.

Les développeurs n’étaient pas encore prêts à partager ces informations à partir de l’interview de GameKult. Tout ce qu’ils ont déclaré, c’est que le jeu aura un support amiibo.

Dans Animal Crossing: New Leaf, l’utilisation d’amiibo inviterait des villageois à visiter votre ville (figure) ou à vous déplacer dans votre ville (cartes), tant qu’il y a de la place pour eux. Puisqu’ils n’ont pas précisé ce que fera amiibo dans Animal Crossing: New Horizons, il pourrait avoir les mêmes fonctionnalités que New Leaf, ou être complètement différent. Nous ne saurons pas avec certitude jusqu’à ce que plus d’informations soient publiées.

Il y a donc à la fois des figurines amiibo et des cartes pour Animal Crossing?

C’est correct. Pour Animal Crossing, il existe deux types d’objets de collection amiibo: les figurines jouets en plastique standard et deux séries différentes de cartes à collectionner.

Pour les figurines amiibo, les personnages suivants sont actuellement disponibles:

Blathers

Celeste

Cyrus

Digby

Isabelle – Tenue d’été

Isabelle – Tenue d’hiver

K.K.

Kapp’n

Coups de pied

Lottie

Mabel

Reese

Resetti

Vagabond

Timmy & Tommy

Tom Nook

Pour les cartes amiibo, il existe deux séries différentes: Welcome et Series 1-4. L’ensemble de bienvenue comprend 50 cartes au total, tandis que la collection régulière de la série compte 100 cartes dans chacun des quatre ensembles, créant un pool de 400 cartes au total. Certains villageois exclusifs ne peuvent être obtenus qu’avec leurs cartes.

Encore une fois, les figurines amiibo invoqueraient simplement ce villageois spécifique pour visiter votre ville, mais les cartes leur permettent de se déplacer si vous avez de la place. Sinon, les personnages apparaissent dans leur propre VR et auront des objets spéciaux que vous pouvez acheter.

Quand Animal Crossing: New Horizons sera-t-il disponible?

Animal Crossing: New Horizons sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 20 mars 2020, pour 60 $. Jusqu’à huit personnes peuvent jouer ensemble.

