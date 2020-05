Animal Crossing: New Horizons – Guide de la saison de mariage

Avec ses longues journées et son temps chaud, l’été est traditionnellement l’un des moments les plus occupés pour les mariages. Animal Crossing: New Horizons permet aux joueurs de célébrer ce fait en organisant la saison des mariages pendant tout le mois de juin, du 1er au 31. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces joyeuses festivités.

Qu’est-ce que la saison des mariages?

Au cours du mois de juin, les joueurs pourront se rendre à Harv’s Island et rencontrer Reese et Cyrus, deux alpagas très amoureux. Ces tourtereaux veulent fêter leur anniversaire en se gonflant et en se faisant photographier dans un environnement romantique. C’est à vous de décorer la maison de Harv à la perfection, puis de prendre ces photos d’alpagas.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

C’est vraiment l’activité parfaite pour les romantiques et les tourtereaux désespérés. Il y aura des décorations et des meubles centrés sur le mariage, y compris des choses comme des fleurs et des bancs d’église.

Reese et Cyrus portent également des vêtements différents à l’intérieur de la maison de Harvey par rapport à ce qu’ils portent à l’extérieur. Cela peut signifier que vous pouvez les habiller avec des vêtements différents, mais nous ne le savons pas avec certitude. Cependant, vous pouvez positionner tout le monde, régler l’éclairage et organiser le mobilier et la décoration à votre guise.

Il pourrait y avoir plus à cet événement, mais c’est tout ce que nous savons à l’heure actuelle. Nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons plus.

Qui sont Reese et Cyrus?

Ces adorables alpagas sont apparus pour la première fois à New Leaf, où ils dirigeaient tous deux le magasin Re-Tail. Re-Tail fonctionnait un peu comme Nook’s Cranny où les joueurs pouvaient vendre des matériaux et des articles à l’alpaga rose, Reese, pour Bells. Une différence notable était que Re-Tail fonctionnait également comme Craigslist. Les joueurs pouvaient placer des objets à vendre dans la boutique et fixer un prix pour cet objet. Un autre joueur peut entrer dans sa propre boutique Re-Tail et voir l’article d’une autre personne à vendre. S’ils acceptaient le prix, l’autre joueur pouvait acheter l’article et l’utiliser dans son propre village.

Après avoir rempli certaines conditions, les joueurs pouvaient demander à Cyrus, l’alpaga bleu, de modifier l’apparence des différents meubles qu’ils avaient apportés. Cependant, les joueurs ne savaient pas à quoi ressembleraient les meubles après avoir passé une commande à Cyrus à moins qu’ils ne lui aient donné un modèle de travailler. L’inconvénient de lui donner un motif était qu’il serait ensuite définitivement supprimé du menu du joueur. Éventuellement, Cyrus pourrait également réduire la taille des fossiles, ce qui faciliterait leur affichage par les joueurs dans leurs maisons.

Il n’est pas certain que Reese et Cyrus ouvriront une boutique à New Horizons. Nous aimerions certainement avoir la possibilité de publier des articles indésirables pour que d’autres joueurs les achètent, alors j’espère que Re-Tail ou quelque chose du genre apparaîtra sur nos îles. Nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons plus à ce sujet.