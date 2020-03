Animal Crossing: New Horizons – Guide de voyage dans le temps

Animal Crossing: New Horizons, comme les précédents épisodes de la série, fonctionne en temps réel. Si une heure passe dans le monde réel, elle passe également dans votre jeu, que vous jouiez ou non. Si Tom Nook dit que votre maison sera prête demain, vous devez attendre jusqu’à demain pour que votre maison soit terminée. Il y a cependant une exception – le voyage dans le temps, et c’est exactement ce à quoi cela ressemble. Voici comment l’utiliser dans votre jeu.

Voyage dans le temps à Animal Crossing: New Horizons

Bien que les premiers rapports aient suggéré qu’Animal Crossing: New Horizons ne permettrait pas de voyager dans le temps, il n’a pas fallu longtemps aux joueurs pour comprendre comment accomplir cet exploit à des fins assez impressionnantes. En ajustant l’heure et la date sur votre Switch, vous pouvez faire avancer ou reculer votre jeu dans le temps. Avant de vous lancer dans l’avenir, cependant, il est important de savoir que vous pouvez provoquer des changements importants et indésirables en sautant le temps.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Pourquoi voudrais-je quand même voyager dans le temps?

Parce que Animal Crossing: New Horizons fonctionne en temps réel, il peut y avoir beaucoup d’attente. Disons qu’un nouveau villageois vient d’emménager sur votre île. Eh bien, vous devez attendre qu’ils aient fini de déballer pour interagir avec eux. Habituellement, cela reviendrait à revenir après une journée, mais avec le voyage dans le temps, vous pouvez passer directement à demain et avoir un nouveau villageois avec lequel interagir.

Bien que cela puisse sembler petit, disons que c’est quelque chose d’un peu plus important. Peut-être que vous avez manqué l’un des visiteurs hebdomadaires. Avez-vous manqué vos navets dimanche dernier? Eh bien, vous pouvez sauter en avant et acheter les navets de dimanche prochain dès maintenant.

Quels sont les risques?

Lorsque vous avancez dans le temps, le jeu se comportera comme si vous n’aviez tout simplement pas joué pour le temps ignoré. Si vous ne sautez qu’un jour à la fois, ce n’est pas grave, mais si vous sautez deux mois, vous constaterez que votre île est envahie par les mauvaises herbes et que vos villageois se sont éloignés. Les fruits laissés sur le sol lors du voyage dans le temps pourriront et les déchets se ramasseront vous pouvez même trouver des cafards dans votre maison! Fondamentalement, votre île sera un dépotoir si vous allez trop loin en même temps. Si vous essayez de vendre des navets, passer à la semaine prochaine fera pourrir tous vos navets et le fait de remonter dans le temps ne les réglera pas non plus.

Les voyages dans le temps ne vous permettront pas non plus de participer à certains événements. Par exemple, Bunny Day est un événement annuel qui se déroule du 1er au 12 avril. Si vous deviez passer au 1er avril, pour le moment, vous ne seriez pas en mesure de participer à cet événement. L’horloge de votre console Switch doit être synchronisée via Internet pour participer à ces types d’événements.

Comment ça marche?

Si vous avez lu tout cela et que vous souhaitez toujours voyager dans le temps, le processus est assez simple. Suivez simplement ces étapes faciles:

Appuie sur le bouton pour enregistrer et quitter Animal Crossing: New Horizons.

Appuyez sur le bouton Accueil pour revenir à l’écran d’accueil.

Appuyez sur le bouton X pour fermer Animal Crossing.

Source: iMore / Casian Holly

Appuyez sur l’icône en forme de soleil en bas de l’écran pour ouvrir les paramètres système.

Sélectionnez le système

Sélectionnez la date et l’heure

Source: iMore / Casian Holly

Sélectionnez “Synchroniser l’horloge via Internet pour désactiver la synchronisation de l’heure.

Modifiez la date et / ou l’heure.

Appuyez sur le bouton B jusqu’à ce que vous soyez revenu à l’écran d’accueil.

Rouvrir Animal Crossing.

Assurez-vous simplement d’utiliser votre nouveau pouvoir de manière responsable!

Des questions sur les voyages dans le temps?

Avez-vous des questions sur l’utilisation des voyages dans le temps dans Animal Crossing: New Horizons? Vous voulez montrer vos réalisations? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons!