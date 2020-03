Animal Crossing: New Horizons – Guide des fleurs

Source: iMore / Casian Holly

Tout comme les arbres fruitiers, chaque île d’Animal Crossing: New Horizons a ses propres fleurs indigènes. Il existe huit races différentes de fleurs parmi les différentes îles. Vous aurez accès à certains sur votre île et dans la boutique, mais pour d’autres, vous devrez vous rendre sur les îles d’amis ou sur les îles Mystery Tour. En plus d’être jolie, il y a de bonnes raisons de collecter également différentes fleurs. Chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir sur les fleurs dans Animal Crossing!

Fleurs dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons propose huit races de fleurs différentes et chacune se décline en six à huit couleurs différentes. Lorsque vous commencez sur votre île, vous aurez une espèce de fleur qui pousse sur les falaises et disponible à la vente auprès de Timmy ou Tommy Nook. Après avoir amélioré votre boutique en Nook’s Cranny, vous pouvez même trouver des fleurs supplémentaires à vendre.

Les fleurs ne sont pas seulement un joli décor non plus. Certains d’entre eux sont utilisés pour l’artisanat bricolage. D’autres sont nécessaires pour attirer des bogues spécifiques. Bien que vous ne vous sentiez pas obligé de collecter toutes les fleurs, vous voudrez au moins une variété de couleurs.

Comment élever des fleurs

Une fois que vous avez deux ou plusieurs fleurs de la même espèce, vous pouvez les planter côte à côte et elles produiront parfois plus de fleurs pendant la nuit. Obtenir plus de fleurs est super facile si vous suivez simplement ces étapes:

Acquérir deux plantes de la même espèce. Ceux-ci peuvent provenir de vos falaises, de Nook’s Cranny, des îles des amis ou même des îles Mystery Tour.

Plantez-les près les uns des autres, laissant de la place pour que de nouvelles fleurs fleurissent. Un motif en damier fonctionne très bien et optimise l’espace.

Arrosez vos fleurs jusqu’à ce qu’elles brillent. S’il pleut, vous pouvez sauter cette étape.

Vérifiez le lendemain matin pour de nouvelles fleurs.

Si vous souhaitez continuer à multiplier les fleurs, déterrez soigneusement les plantes pour laisser de la place à de nouvelles fleurs.

Répétez le processus.

Les couleurs, Duke! Les couleurs!

Quelles que soient vos fleurs indigènes, vous ne trouverez que trois couleurs poussant à l’état sauvage ou en vente chez les Nooklings. Cependant, si vous plantez des couleurs spécifiques à proximité les unes des autres, vous pouvez produire de nouvelles couleurs comme le rose, le violet et même le noir. Certaines combinaisons ont du sens, comme les roses rouges et les roses blanches qui font des roses roses. D’autres combinaisons sont un peu moins intuitives.

Des roses

Vous pouvez trouver des roses rouges, blanches et jaunes à l’état sauvage. De plus, vous pouvez reproduire des roses roses, orange, noires, violettes et bleues.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

rouge

blanc

Rose

rouge

Jaune

Orange

rouge

rouge

Noir

blanc

blanc

Violet

Orange

Orange

Bleu

Fleurs de lys

Les lys sauvages viennent en rouge, blanc et jaune. Ils peuvent être élevés en rose, orange et noir.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

rouge

blanc

Rose

rouge

Jaune

Orange

rouge

rouge

Noir

Jacinthes

Les jacinthes peuvent être trouvées en blanc, rouge et jaune à l’état sauvage. Le croisement peut également vous procurer des jacinthes roses, bleues, orange et violettes.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

blanc

rouge

Rose

blanc

blanc

Bleu

Jaune

rouge

Orange

Bleu

Bleu

Violet

Pensées

Si les pensées sont votre fleur indigène, vous pouvez trouver du blanc, du rouge et du jaune. De plus, vous pouvez vous reproduire pour les pensées bleues, orange et violettes.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

blanc

blanc

Bleu

rouge

Jaune

Orange

rouge

rouge

Violet

Bleu

Bleu

Violet

Tulipes

Les tulipes peuvent être trouvées en rouge, blanc et jaune. Le croisement peut vous procurer du rose, de l’orange, du noir et du violet.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

rouge

blanc

Rose

rouge

Jaune

Orange

rouge

rouge

Noir

Orange

Orange

Violet

Tournesols

Les éoliennes sont disponibles en rouge, blanc et orange. Vous pouvez vous reproduire pour le rose, le bleu et le violet.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

rouge

Orange

Rose

Orange

blanc

Bleu

blanc

blanc

Bleu

Bleu

Rose

Violet

Bleu

Bleu

Violet

Chrysanthèmes

Si vous avez des mamans comme fleur indigène, vous pouvez trouver du rouge, du blanc et du jaune dans la nature. Vous pouvez également vous reproduire pour le rose, le violet et le vert.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

blanc

rouge

Rose

blanc

blanc

Violet

Violet

Violet

vert

Cosmos

Enfin et surtout, le cosmos peut être trouvé en rouge, blanc et jaune. Le croisement peut vous faire gagner un cosmos rose, orange et noir.

Première couleur

Deuxième couleur

Résultat

rouge

blanc

Rose

rouge

Jaune

Orange

rouge

rouge

Noir

Des questions sur les fleurs dans Animal Crossing: New Horizons?

Avez-vous des questions sur la façon d’obtenir toutes les différentes fleurs dans Animal Crossing: New Horizons? Vous voulez juste montrer votre jardin? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing!

