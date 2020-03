Animal Crossing: New Horizons – Guide multijoueur

Source: iMore

Aucun homme n’est une île. Je veux dire, évidemment, ils ne le sont pas, ce sont des hommes. Mais vous pouvez certainement profiter de jeux avec vos amis sur une île grâce à Animal Crossing: New Horizons. C’est un jeu relax qui vous permet, à vous et à vos amis, de résider sur une île en utilisant le mode multijoueur local ou de visiter les îles de vos amis à l’aide des fonctionnalités en ligne.

Voici tout ce que vous voulez savoir sur les modes multijoueurs de New Horizons et comment configurer le multijoueur.

Le lieu de rencontre

Animal Crossing: New Horizons

Jouez avec les autres sur votre île

Utilisez votre NookPhone pour appeler d’autres insulaires ensemble, apporter des modifications à votre île, acheter des marchandises, gérer vos articles, etc. Vous aurez du plaisir à construire l’escapade insulaire de vos rêves.

Modes multijoueurs

Il existe plusieurs façons de participer à des activités multijoueurs. Cependant, ces options sont divisées en deux modes: multijoueur coopératif en canapé local et multijoueur sans fil en ligne ou local. Nous expliquerons ce que vous pouvez faire dans les deux versions et en quoi elles diffèrent les unes des autres.

Party Play: Multijoueur coopératif en canapé local

Source: Nintendo

Une seule île peut être créée sur une Nintendo Switch. Cela signifie que si plusieurs personnes veulent jouer à partir d’une seule Nintendo Switch, elles devront toutes partager une île. Le fait est que seule la personne qui commence le jeu en premier sera en mesure de faire progresser l’île. Cela peut être frustrant pour les autres joueurs car ils ne peuvent pas faire progresser le développement de l’île. Si vous préférez l’avoir là où tout le monde a ses propres îles, alors tout le monde aura besoin de son propre commutateur et de sa propre copie de New Horizons.

Maintenant, revenons à la coopérative de canapé locale: jusqu’à huit joueurs peuvent vivre sur la même île ensemble. Le fait est que chaque joueur doit avoir un compte d’utilisateur sur le même système Nintendo Switch pour que cela fonctionne. Vous devez noter que vous ne pouvez créer qu’un seul résident de l’île par compte d’utilisateur. Cependant, chaque résident peut créer sa propre maison, afin que chacun puisse concevoir sa maison comme il l’entend.

Source: Nintendo

Bien que le jeu autorise jusqu’à huit résidents sur une île, New Horizons ne prend en charge le multijoueur local que pour quatre joueurs à la fois, tant que chaque joueur a son propre contrôleur. Une personne sera le leader et les autres joueurs seront des suiveurs. Cela signifie que tout le monde suit le leader, mais lorsque le leader s’arrête, tout le monde peut s’engager dans les activités dans ce domaine. Vous pouvez également changer qui est le leader si l’un d’entre vous veut faire quelque chose de spécifique, comme faire du shopping.

Seul le leader peut accéder à la poche ou entrer dans les bâtiments, ce qui limite ce que les adeptes peuvent faire. Tout ce qui est capturé ou récolté par les abonnés sera stocké dans la boîte de recyclage du bâtiment des services aux résidents. Vous voudrez vous assurer d’aller chercher ces éléments à un moment donné lorsque vous ne jouez plus ensemble afin de pouvoir les ajouter à votre inventaire. Il est possible de changer qui est le leader à tout moment pendant la partie.

Comment configurer le multijoueur en mode canapé local

Multijoueur sans fil en ligne et local

Source: Nintendo

Pour profiter du multijoueur sans fil en ligne et local, tous ceux qui veulent jouer auront besoin de quatre choses: un abonnement Nintendo Switch Online, leur propre console Nintendo Switch, leur propre copie d’Animal Crossing: New Horizons, et ils devront au au moins être au deuxième jour de leur propre match.

Limitations des joueurs

Source: Nintendo

Les joueurs en visite ont des restrictions d’outils qui les empêchent de pouvoir s’écouler avec tous vos meilleurs objets récoltables. De cette façon, si vous invitez un troll, il ne pourra pas s’en tirer avec vos biens rares. Cependant, si vous avez un ami en qui vous avez confiance, vous pouvez le marquer comme meilleur ami du jeu. Cela leur permet d’utiliser leurs outils lors de la visite de votre île.

Communication et NookLink

Source: Nintendo

Si vous jouez en multijoueur avec un bon ami, vous voudrez probablement profiter de NookLink sur votre smartphone réel. Il s’agit d’une application qui s’intègre à Nintendo Switch Online afin de vous permettre de chatter par SMS et vidéo avec d’autres joueurs d’Animal Crossing: New Horizons.

De cette façon, même si votre bon ami est à des kilomètres ou incapable de venir, vous pouvez toujours communiquer facilement en jouant à Animal Crossing: New Horizons.

Comment configurer le multijoueur en ligne

Inviter d’autres personnes sur votre île

Voler vers l’île d’un autre joueur

Pour ce faire, avec un ami spécifique, ils doivent d’abord permettre à d’autres de visiter leur île. Voir les instructions ci-dessus.

Comment configurer le multijoueur local

Inviter d’autres personnes sur votre île

C’est ce que vous voulez choisir si vos amis sont physiquement près de chez vous, ont leur propre Switch et leur propre copie de New Horizons. De plus, tous les joueurs doivent être au moins au deuxième jour de leur partie. Assurez-vous que vous ne vous éloignez pas trop les uns des autres, sinon la connexion entre les consoles Switch risque de s’affaiblir.

Voler vers l’île d’un autre joueur

Pour que vous puissiez visiter l’île d’un ami en particulier, ils auront dû permettre aux visiteurs. Voir les instructions ci-dessus.

Castaway Kids

À mesure que nous en apprendrons davantage sur le mode multijoueur dans Animal Crossing: New Horizons, nous l’ajouterons à ce guide. Avez-vous des questions sur la configuration et le démarrage? Mettez-les dans les commentaires et nous vous aiderons!

