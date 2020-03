Animal Crossing: New Horizons – Guide Shooting Star

Source: iMore / Casian Holly

Dans Animal Crossing: New Horizons, vous avez probablement vu du temps pluvieux ou des ballons flottant dans le ciel transportant des cadeaux, mais il y a autre chose que vous voudrez peut-être regarder le ciel: des pluies de météores! Si vous avez la chance de souhaiter une étoile filante, votre île sera dotée de fragments d’étoiles, et nous ici à iMore avons tous les détails!

Que sont les étoiles filantes dans Animal Crossing: New Horizons?

Source: iMore / Casian Holly

Tout comme dans la vraie vie, les étoiles filantes sont des météores – des morceaux d’astéroïdes ou de comètes qui se sont brisés et se sont brûlés à leur entrée dans l’atmosphère. Dans Animal Crossing: New Horizons, ces averses de météores durent plusieurs heures, neuf heures pour être précis. De 19 h 00 à 4 h 00, des centaines d’étoiles filantes traverseront le ciel de votre île, mais uniquement les nuits particulièrement claires. Heureusement, si vous parlez quotidiennement à vos villageois, ils vous informeront quand une pluie de météores va se produire. Suivez ensuite ces étapes simples:

Source: iMore / Casian Holly

Choisissez un bel endroit avec une vue dégagée sur l’horizon.

Inclinez le joystick droit vers le haut regarder le ciel.

Attendez une étoile filante.

Appuyez sur A faire un voeux.

Répéter.

Et juste comme ça, vous avez illuminé les étoiles qui filent dans le ciel. Vous pouvez continuer ainsi jusqu’à 4 heures du matin, lorsque la douche se terminera. Ne vous découragez pas s’il semble que les étoiles filantes se soient arrêtées plus tôt que cela. Ils ont tendance à venir par vagues, avec des accalmies entre les deux.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Pourquoi devriez-vous surveiller les étoiles filantes?

Source: iMore / Casian Holly

En plus d’être jolie, il y a une très bonne raison de regarder les pluies de météores: des fragments d’étoiles. En souhaitant une étoile filante (ou beaucoup d’entre elles!), Vous pouvez vous assurer que ces météores atterrissent sur votre île. Lorsque vous vous réveillez le lendemain, vous trouverez des fragments d’étoiles échoués sur le rivage, tout comme les coquillages. Selon le nombre d’étoiles filantes que vous souhaitiez, vous pouvez trouver beaucoup de ces fragments d’étoiles. Ils viennent dans plusieurs variétés différentes et sont un matériau d’artisanat rare. Comme c’est le seul moyen d’obtenir des fragments d’étoiles et que les averses de météores sont relativement rares, vous voudrez profiter au maximum des nuits lorsque vous en aurez l’occasion. Pendant toute pluie de météores, vous pouvez gagner plusieurs fragments d’étoiles normales et quelques gros fragments d’étoiles.

Source: iMore / Casian Holly

Vous pouvez également gagner quelques fragments du zodiaque en fonction de la date de la douche elle-même:

Fragment du Verseau: du 20 janvier au 18 février

Fragment de Poissons: du 19 février au 20 mars

Fragment de Bélier: du 21 mars au 19 avril

Fragment de Taureau: du 20 avril au 20 mai

Fragment de Gémeaux: du 21 mai au 20 juin

Fragment de cancer: du 21 juin au 22 juillet

Fragment de Lion: du 23 juillet au 22 août

Fragment de la Vierge: du 23 août au 22 septembre

Fragment de Balance: du 23 septembre au 22 octobre

Fragment de Scorpion: du 23 octobre au 21 novembre

Fragment du Sagittaire: du 22 novembre au 21 décembre

Fragment de Capricorne: du 22 décembre au 19 janvier

Heureusement, vous pouvez obtenir beaucoup de fragments d’une pluie de météores. Pour ma première pluie de météores, j’ai gagné 31 fragments d’étoiles, sept fragments de Bélier et deux gros fragments d’étoiles.

Nook Miles aussi!

Source: iMore / Casian Holly

Souhaiter des étoiles filantes comptera également pour les défis du programme Nook Miles +. Cela se traduit par un tas de Nook Miles et six mots-clés de titre. Il faut 200 souhaits pour relever les trois défis, mais vous pouvez facilement le faire dans une pluie de météores.

Mes amis peuvent-ils venir aussi?

Source: iMore / Casian Holly

Absolument! La vie est meilleure avec des amis et Animal Crossing: New Horizons n’est pas différent. Si vous avez aussi des amis qui jouent à Animal Crossing, ouvrez votre île et invitez-les pour la pluie de météores! Au cours de la soirée, j’ai pu inviter plus de cinq amis différents à ma première pluie de météores et chacun d’eux a trouvé des fragments d’étoiles sur leurs plages le lendemain. N’oubliez pas que vous devez laisser votre île ouverte pendant toute la durée de la visite de vos amis. Chaque ami qui va et vient liera votre jeu pendant un certain temps pendant lequel vous pourriez manquer des étoiles filantes, alors vous voudrez peut-être vous coordonner avec vos amis pour arriver avant le début de la douche, pour attendre de partir jusqu’à ce que tout le monde soit fini, et utilisez DodoCodes pour que les autres amis ne soient pas simplement entrés et sortis au hasard.

Pour en savoir plus, consultez notre Guide multijoueur Animal Crossing: New Horizons.

Celeste

Source: Nintendo

Une fois que vous avez tous ces fragments d’étoiles, vous vous demandez peut-être quoi en faire. Eh bien, malheureusement, vous pourriez être coincé à attendre. Finalement, la petite sœur des Blathers, Celeste, viendra visiter votre île. Certains joueurs ont signalé qu’il lui avait fallu près de trois semaines pour se présenter, d’autres l’ont rencontrée beaucoup plus tôt et certains, comme moi, ne l’ont pas encore rencontrée. Quand elle apparaîtra, cependant, cette chouette vous donnera de nouvelles recettes pour utiliser vos fragments d’étoiles.

DIYs

Il existe un certain nombre de bricolages à fabriquer à l’aide de fragments d’étoiles, et la plupart d’entre eux nécessitent des fragments qui ne peuvent être trouvés qu’à des moments précis de l’année. Bien que vous puissiez utiliser le voyage dans le temps pour obtenir des fragments plus tôt, sans voyager dans le temps, il faudra pratiquement une année entière pour obtenir toutes les pièces dont vous avez besoin.

Baguette magique: La première recette de bricolage que vous pouvez obtenir de Celeste est une baguette magique. La baguette magique vous permet de changer de vêtements entre huit tenues différentes de la même manière que votre bague à outils vous permet de basculer entre les outils prédéfinis. Il en coûte trois fragments d’étoiles et un gros fragment d’étoile.

Chaise berçante Bélier: Un joli “cheval” à bascule a la forme d’un bélier. Il en coûte trois fragments d’étoiles, deux fragments de Bélier, une pépite d’or et cinq pierres.

Table Cancer: un crabe doré tenant une table.

Ornement Capricorne: Une statue blanche avec des ornements dorés représentant une chèvre de mer.

Armoire Gemini: une armoire blanche aux accents dorés avec des jumeaux sur les portes.

Sculpture de Lion: Une sculpture de tête d’un lion avec une crinière dorée.

Balance Balance: Les échelles classiques de la Balance en or.

Lampe Poissons: Une paire de poissons blancs au sommet d’un lampadaire doré.

Flèche du Saggitaire: L’arc et la flèche du Saggitaire en or.

Lampe Scorpion: Un scorpion doré tenant une lampe blanche.

Baignoire Taurus: une baignoire en forme de taureau blanc avec des sabots et des cornes dorés.

Harpe Vierge: Harpe blanche en forme de jeune fille aux cheveux dorés.

Urne du Verseau: Une urne blanche décorée de symboles dorés de vagues.

Des questions?

Avez-vous des questions sur les spectacles de météores, souhaitant des étoiles filantes ou des fragments d’étoiles dans Animal Crossing: New Horizons? Vous voulez montrer votre plus gros coup? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons.

Principale