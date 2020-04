Animal Crossing: New Horizons – K.K. Guide de musique de Slider

La vie sans musique est simplement ennuyeuse. Heureusement, Animal Crossing: New Horizons propose de nombreuses musiques. Entre une musique de fond entraînante et des airs personnalisables, il y a toujours des chansons joyeuses qui jouent sur votre île. Cependant, les meilleures chansons viennent de K.K. Slider et nous ici à iMore savons comment en obtenir tous les derniers!

Qui est K.K. Slider quand même?

K.K. Slider, également connu sous le nom de DJ K.K., Totakeke, ou simplement K.K. pour faire court, c’est la sensation musicale du monde Animal Crossing. À quelques exceptions près, si vous entendez de la musique à Animal Crossing, K.K. l’a probablement écrit. Il a fait de la musique dans d’innombrables genres et aime faire des concerts en direct. Parcourant le monde avec sa guitare, ce chien a de la musique pour tout le monde.

Comment obtenir un nouveau K.K. Des chansons de slider?

La plupart de K.K. La discographie complète de Slider est disponible à l’achat auprès de Nook Shopping. Chaque jour, une nouvelle chanson sera disponible pour 3 200 cloches. Vous pouvez l’acheter pour vous-même (ou un ami) et il apparaîtra dans votre boîte aux lettres le lendemain. Gardez à l’esprit, cependant, vous pouvez acheter une chanson que vous avez déjà, alors gardez une trace de votre collection afin de ne pas vous retrouver avec des doublons. Voici comment acheter des chansons:

Aller à Services aux résidents.

Appuyez sur A pour accéder au terminal Nook Stop.

Appuyez sur A pour sélectionner Nook Shopping.

Appuyez sur A pour sélectionner les marchandises spéciales.

Faites défiler jusqu’au dernier élément de la liste.

Appuyez sur A pour sélectionner la chanson.

Appuyez sur A passer la commande.

Appuyez sur A sur OK.

Le lendemain, votre commande arrivera dans votre boîte aux lettres.

Certaines chansons, cependant, ne peuvent être obtenues qu’à partir de K.K. lui-même. Vous vous demandez peut-être: “Comment puis-je faire venir un musicien aussi célèbre sur ma petite île?” Heureusement, c’est facile aussi! Une fois que vous avez construit et mis à niveau votre bâtiment des services aux résidents, Tom Nook vous expliquera qu’en améliorant votre île, vous pouvez convaincre K.K. Slider pour y jouer un concert. Si vous obtenez votre île à 3 étoiles, K.K. jouera un concert le lendemain et reviendra chaque samedi pour un autre concert.

Quand K.K. joue un concert, vous pouvez lui demander une chanson. Cela peut être une chanson au hasard, une chanson basée sur votre humeur, ou une chanson spécifique, si vous connaissez le titre. Une fois qu’il a joué votre chanson demandée, il sera dans votre inventaire pour vous inscrire et écouter quand vous le souhaitez. K.K. apparaîtra également le jour de votre anniversaire pour jouer une chanson spéciale, K.K. Anniversaire, juste pour toi.

En savoir plus sur la façon d’obtenir une note de 3 étoiles afin que K.K. jouera des concerts sur votre île dans notre Guide du projet K.

Comment écouter des chansons une fois que je les ai?

Une fois que vous avez une chanson, vous pouvez l’enregistrer sur n’importe quelle radio, magnétophone ou autre appareil de lecture de musique. C’est aussi super facile, et une fois enregistré, vous pouvez accéder à une chanson sur n’importe quel appareil que vous possédez. Voici comment enregistrer des chansons:

Appuyez sur A face à la radio, à la chaîne stéréo ou à tout autre appareil de lecture de musique.

Sélectionnez S’inscrire et appuyez sur A. Cela ouvrira votre inventaire.

Sélectionnez la chanson que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur A.

Appuyez sur A sur la chanson que vous souhaitez écouter.

Remarque, cela ne jouera que la chanson que vous souhaitez écouter dans la pièce avec l’appareil. Vous pouvez configurer une chaîne stéréo dans chaque pièce de votre maison et les faire jouer des chansons différentes.

Toute la discographie

Il y a 96 K.K. Chansons de curseur disponibles dans Animal Crossing: New Horizons. Quelques-unes de ces chansons (indiquées dans audacieux) ne peut être obtenu qu’en demandant à K.K. les jouer. Les avez-vous tous trouvés?

Agent K.K.

Aloha K.K.

Animal City

Bubblegum K.K.

Café K.K.

Le camarade K.K.

DJ K.K.

Conduire

Adieu

La vie en forêt

Allez K.K. Cavalier

Hypno K.K.

Je t’aime

Imperial K.K.

K.K. Aventure

K.K. Aria

K.K. Ballade

K.K. Bazar

K.K. Anniversaire

K.K. Blues

K.K. Bossa

K.K. Calypso

K.K. Casbah

K.K. Chorale

K.K. Condor

K.K. Pays

K.K. Cruisin ‘

K.K. D&B

K.K. Chant funèbre

K.K. Disco

K.K. Gamelle

K.K. Étude

K.K. Faire

K.K. Flamenco

K.K. Populaire

K.K. La fusion

K.K. Rainure

K.K. Gombo

K.K. Maison

K.K. Île

K.K. le jazz

K.K. Jongara

K.K. Complainte

K.K. Chanson d’amour

K.K. Berceuse

K.K. Mambo

K.K. Marathon

K.K. Mars

K.K. Métal

K.K. Milonga

K.K. de mauvaise humeur

K.K. Oasis

K.K. Parade

K.K. Rag-time

K.K. Se rallier

K.K. Reggae

K.K. Roche

K.K. Rockabilly

K.K. Safari

K.K. salsa

K.K. Samba

K.K. Ska

K.K. Sonate

K.K. Chanson

K.K. Âme

K.K. Steppe

K.K. Promenade

K.K. Balançoire

K.K. Synthé

K.K. Tango

K.K. Technopop

K.K. Valse

K.K. Occidental

Le roi K.K.

Lucky K.K.

Marine Song 2001

Mountain Song

Monsieur K.K.

Ma place

Napolitaine

Seulement moi

Réflexion

Rockin ‘K.K.

Señor K.K.

Soulful K.K.

Espace K.K.

Fleurs de printemps

Cupcakes rassis

Steep Hill

Surfin ‘K.K.

Le K. Funk

Jusqu’au bord

Il y a deux jours

Errant

Bienvenue Horizons

Monde sauvage

K.K. L’anniversaire est donné au joueur le jour de son anniversaire s’il a terminé le projet K.

Des questions?

Avez-vous des questions sur K.K. Slider et comment écouter sa musique? A K.K. joué en direct sur votre île? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons pour tous vos avantages Tom Nook Approved!