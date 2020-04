Animal Crossing: New Horizons mise à jour 1.1.4 corrige les taux de ponte des œufs rampants

Un autre jour, un autre patch Animal Crossing: New Horizons de Nintendo et celui-ci plaira certainement à presque tout le monde. Depuis que l’événement Bunny Day a commencé le 1er avril, il y a eu des œufs à gogo, et il est juste de dire qu’il n’a pas été trop bien reçu. Le problème n’est pas les œufs, mais juste le nombre. Heureusement, le patch d’aujourd’hui devrait résoudre ce problème.

Comme d’habitude, les premières notes de mise à jour sont uniquement en japonais, mais voici à quoi correspond la traduction approximative:

Pendant l’événement de Pâques, le taux d’apparition de certains œufs a été ajusté jusqu’au 11 avril 2020. Les œufs sont plus faciles à collecter le jour du lapin (12 avril 2020).

Correction d’un bug lié à la mise en service d’un modèle de bug Scarab Beetle auprès de Flick.

En particulier, l’eau et les œufs de pierre ont causé de la frustration car ils interfèrent avec la pêche et l’agriculture pour des articles comme des pépites de fer, de la pierre et même de l’or. Sur le plan personnel, j’ai joué beaucoup moins ces derniers jours parce que lorsque vous n’obtenez que des œufs, c’est un peu rebutant.

Le jour du lapin, bien sûr, coïncide avec le dimanche de Pâques, ce dimanche 12 avril prochain, et les modifications appliquées dans ce patch ne seront valables que la veille. Le jour du lapin lui-même, les œufs seront toujours plus faciles à collecter, donc si vous avez encore besoin de fabriquer l’un des objets de l’événement que vous manquez, vous aurez une dernière chance solide de les fermer.

Pour saisir la mise à jour survolant le jeu sur votre écran d’accueil Nintendo Switch et appuyez sur la touche + bouton. Sélectionnez ensuite mise à jour logicielle et par Internet. Comme toujours avec ces correctifs, vous devez le télécharger pour pouvoir continuer à jouer en ligne avec d’autres joueurs.

