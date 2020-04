Animal Crossing: New Horizons mise à jour 1.2.0 ajoute plus d’événements et de visiteurs

Bien que la mise à jour ne soit pas longue à télécharger, les notes de patch officielles nous indiquent qu’elle inclut plusieurs nouveaux événements et personnages pour Animal

Crossing: joueurs de New Horizons. Pour commencer, deux nouveaux personnages peuvent maintenant apparaître sur votre île: Leif le paresseux et Redd le renard.

Tout comme Celeste, Label, Kicks, Flick et C.J., ces deux visiteurs peuvent se présenter à différents moments de la semaine. Leif ouvre une boutique de jardinage devant les services aux résidents et les joueurs peuvent lui acheter des graines de fleurs et des arbustes. Redd apparaît sur la plage secrète à l’arrière de votre île. Les joueurs peuvent monter à bord de son bateau et acheter de l’art. Mais attention, certains d’entre eux sont des faux. De véritables pièces peuvent être données à la galerie d’art du musée.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

En plus de ces deux caractères spéciaux, plusieurs événements ont été inclus avec la mise à jour. Il s’agit notamment de la Journée de la nature qui se déroule du 23 avril au 4 mai. Le 1er mai, qui se déroule du 1er mai au 7 mai. La Journée internationale des musées, qui se déroule du 18 mai au 31 mai. Et enfin la saison des mariages, qui se déroule du 1er juin au juin. 30.

En plus de ces événements, les joueurs peuvent désormais échanger leurs Nook Miles durement gagnés contre deux nouveaux maillots aloha. Plus précisément, l’orange que porte Isabelle ou le bleu-vert que Timmy et Tommy portent.

Bienvenue dans la vie insulaire

Animal Crossing: New Horizons

Le jeu joyeux dont le monde a besoin

En arrivant sur une île déserte, vous pourrez récolter des matériaux, collecter des insectes, aller à la pêche, construire la maison de vos rêves et vous faire des amis avec des villageois d’animaux. C’est un adorable simulateur de vie dans lequel vous pouvez vous perdre.