Animal Crossing: New Horizons – Que faire lorsque vos villageois se battent

Source: iMore / Casian Holly

Peu importe la façon dont une communauté s’entend, il y aura éventuellement des désaccords et même des combats intenses. Votre île paradisiaque dans Animal Crossing: New Horizons ne fait pas exception. Même avec une population de seulement dix villageois, vos amis animaux finiront par se disputer. Bien que certains de ces arguments puissent être évités en sélectionnant soigneusement les villageois qui ont des types de personnalité compatibles, vous pourriez finir par aimer vraiment les villageois qui ne s’entendent pas. Heureusement, s’ils se battent, vous pouvez résoudre le conflit, garder vos villageois heureux et ainsi garder les villageois que vous voulez sur votre île.

Pourquoi mes villageois se battent-ils?

Source: iMore / Casian Holly

Il n’est pas toujours clair pourquoi vos villageois se battent. S’il vous arrive de les attraper avant le début du combat, vous pouvez voir ce qui les a bouleversés. Cependant, si vous les trouvez déjà en colère, leurs explications sont vagues. Habituellement, leurs désaccords se résument à des types de personnalité contradictoires. UNE prétentieux villageois, comme Friga par exemple, méprisera un paresseux villageois comme Deli. Elle pourrait même se moquer de lui si elle en avait l’occasion. UNE grincheux villageois comme Monty, sera bruque ou même carrément désagréable face à un Ordinaire villageois comme Melba qui ne veut pas bien vouloir à sa grossièreté.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Quels types de personnalité sont compatibles?

Source: iMore / Casian Holly

Certains types de personnalité sont juste plus compatibles et les villageois avec le même type de personnalité s’entendent très bien. Si vous voulez éviter les conflits en premier lieu, vous pouvez viser à ne garder que des villageois compatibles sur votre île.

Personnalité

Aime

N’aime pas

Grincheux

Snooty, Jock, Paresseux, Normal

Peppy, béat, Uchi

Jock

Cranky, Normal, Peppy, Smug, Uchi

Snooty, Lazy

Paresseux

Grincheux, normal, suffisant, Uchi

Jock, Snooty, Peppy

Ordinaire

Jock, Lazy, Peppy, Smug, Uchi

Cranky, Snooty

Énergique

Jock, paresseux, suffisant, Uchi

Cranky, Snooty

Suffisant

Paresseux, Normal, Peppy, Snooty

Cranky, Jock, Uchi

Prétentieux

Cranky, Smug

Jock, Paresseux, Normal, Peppy, Uchi

Uchi (sœur)

Jock, Paresseux, Normal, Peppy, Smug

Cranky, Snooty

C’est génial si vous préférez les villageois normaux, pleins d’entrain et uchi qui ont du mal à s’entendre avec les villageois grincheux et arrogants, mais si vous avez un certain singe grincheux que vous adorez – le conflit sera impossible à éviter.

Comment puis-je résoudre le conflit?

Bien qu’il soit possible de diviser des villageois incompatibles si vous les voyez parler, parfois vous ne réaliserez pas qu’un conflit se prépare jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Heureusement, il peut être assez facile de calmer vos villageois contrariés, en suivant ces étapes faciles:

Approchez votre villageois en colère.

Source: iMore / Casian Holly

Appuyez sur A pour parler à votre villageois.

Source: iMore / Casian Holly

Répétez jusqu’à ce que le villageois vous demande si vous comprenez sa position.

Astuce: cela peut prendre plus de temps pour certains, mais ne vous découragez pas s’ils continuent à répéter le même dialogue encore et encore. Finalement, ils vous demanderont de peser.

Source: iMore / Casian Holly

Appuyez sur A pour sélectionner l’option qui exprime la compréhension.

Source: iMore / Casian Holly

Et juste comme ça, votre villageois va se calmer. Si votre autre villageois est toujours en colère, vous pouvez également répéter le processus pour le calmer.

Source: iMore / Casian Holly

Astuce: si les deux villageois sont contrariés, donnez la priorité au type de personnalité le plus difficile. Par exemple, Monty est un villageois grincheux, tandis que Melba est un villageois normal. J’ai parlé à Monty d’abord parce que les villageois grincheux sont plus difficiles à garder heureux. J’ai accidentellement cliqué sur Melba pendant que cela se passait et elle s’était déjà calmée toute seule avant de terminer avec Monty.

Que se passe-t-il si je ne résout pas le conflit?

Source: iMore / Casian Holly

Alors que vos villageois finiront par se calmer par eux-mêmes, garder leurs villageois heureux les empêche de s’éloigner sur une autre île. Si vous aimez particulièrement vos villageois, vous devriez essayer de prévenir et de résoudre tout conflit dès que possible.

Des questions?

Avez-vous des questions sur la résolution des conflits entre vos villageois? Quelle est la chose la plus idiote sur laquelle vos villageois se soient battus? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons pour toutes vos qualités approuvées par Nook!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.