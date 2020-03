Animal Crossing: New Horizons – Que puis-je faire si je me blesse?

Meilleure réponse: Dans Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez vous blesser avec des guêpes, des scorpions ou des tarentules comme dans les jeux précédents. Si vous vous faites piquer ou mordre, vous pouvez visiter la tente résidentielle et acheter des médicaments. Vous pouvez également acheter un supplément à emporter avec vous en cas d’urgence. Ne vous faites pas piquer plusieurs fois.

Forfait escapade sur les dangers de l’île Nook Inc.

Animal Crossing: New Horizons est presque là, et si vous êtes comme nous, vous êtes prêt à tracer une piste à travers un désert inexploré. Malheureusement, avec un paysage sauvage à vos pieds, il y aura forcément quelques revers lorsque vous traverserez le terrain. En fait, la Nintendo Direct a un segment entier axé sur les dangers de l’île.

Tout comme les jeux précédents, la principale cause de blessure est ces insectes embêtants: guêpes, scorpions et tarentules. Si vous n’avez pas la chance de rencontrer l’un de ces bugs dangereux, vous pouvez vous retrouver avec une bosse méchante.

Je me sens déjà mieux!

Les piqûres d’insectes peuvent être désagréables, mais Timmy et Tommy Nook ont ​​tout pour vous aider. Comme les précédents jeux Animal Crossing, vous pouvez acheter des médicaments pour soigner les blessures infligées. Si vous ne voulez pas continuer à revenir à la boutique chaque fois que vous entrez dans une bataille contre les insectes, vous pouvez en prendre pour la route. Attention cependant; si vous vous faites piquer plus d’une fois, vous pourriez vous retrouver “pire” comme le suggère Nintendo Direct. Si Animal Crossing: New Horizons ressemble à des jeux précédents, vous pouvez vous retrouver chez vous … ou pire.

Bien qu’il soit clair que les bugs peuvent toujours être problématiques dans ce jeu, il n’est pas clair si votre personnage pourrait souffrir de blessures supplémentaires dues au paysage ou aux chutes.

Animal Crossing: New Horizons sort le 20 mars 2020.