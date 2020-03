Animal Crossing: New Horizons – Qu’est-ce que le NookPhone et à quoi sert-il?

Dans Animal Crossing: New Horizons, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités que nous n’avions pas vues auparavant dans les titres précédents d’Animal Crossing. L’une de ces nouveautés est le NookPhone, un petit appareil pratique que les joueurs utilisent à différentes fins comme prendre des photos, accéder à des recettes de fabrication, personnaliser le personnage principal, regarder la carte, afficher les contacts, appeler les résidents pour jouer en groupe, et bien plus encore . Voici toutes les applications trouvées sur le NookPhone et ce qu’elles font.

Le NookPhone agit essentiellement comme un menu vous permettant d’accéder à diverses fonctionnalités de New Horizons. Vous devez noter que ces applications sont déverrouillées à mesure que vous progressez dans le jeu. De plus, Nintendo a révélé que d’autres applications arriveront sur le NookPhone au fil du temps. Nous serons sûrs de mettre à jour au fur et à mesure. Sans plus tarder, voici toutes les applications sur le NookPhone et ce qu’elles font.

Caméra: Prenez des photos des villageois et de vos créations, puis montrez-les aux autres joueurs.

Nook Miles: Cette application vous permet de visualiser des défis comme attraper un certain nombre de poissons d’affilée, tirer un certain nombre de mauvaises herbes, fabriquer un certain nombre d’outils, etc. Une fois vos objectifs atteints, vous recevrez des récompenses sous forme de miles Nook, que vous pourrez utiliser pour acheter des objets pour votre île.

Source: Nintendo

Recettes de bricolage et d’artisanat: Cela vous permet de visualiser toutes les recettes d’artisanat que vous avez trouvées. La fabrication est essentielle à New Horizons et vous permet de mettre à niveau vos outils et objets.

Nook Shopping: Nintendo n’a pas officiellement déclaré à quoi sert cette application. Cependant, nous pensons que c’est là que vous pouvez dépenser les Nook Miles que vous gagnez. Nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons plus.

Designs personnalisés: Cela permet aux joueurs de créer des designs personnalisés pour des choses comme les vêtements et la literie en scannant les codes QR qu’ils ont créés dans les jeux 3DS Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer. Cependant, cette application ne peut être utilisée que si vous avez NookLink sur votre smartphone réel.

Source: Nintendo

Carte: Vous aide à vous orienter après avoir parcouru votre île. Si vous survolez les différentes icônes sur les côtés, ces emplacements seront mis en évidence sur la carte.

Passeport: Si vous avez des billets Nook Miles, vous pouvez utiliser cette application pour visiter d’autres îles. Finalement, aller dans ces autres îles vous permettra de recruter plus de villageois et de récolter des objets qui ne se trouvent pas sur votre propre île.

Porter secours: Si vous vous perdez sur votre île, utilisez cette application dans le NookPhone pour appeler à l’aide. Un hélicoptère apparaîtra et vous ramènera à votre domicile.

Source: Nintendo

Concepteur d’îles: Cette application est déverrouillée plus tard dans le jeu une fois que vous avez obtenu un permis de construire. Il vous permet de paver vos propres sentiers et de modifier la configuration du terrain, des falaises et des rivières.

Appelez le résident: Jusqu’à quatre joueurs peuvent partager une île ensemble. Cette application vous permet d’appeler d’autres résidents qui vivent ensemble sur la même île pour jouer. La personne qui appelle le groupe ensemble devient le leader et les autres joueurs le suivront à différents endroits. Chaque fois que vous vous êtes arrêté, vous pouvez tous participer à différentes activités tout en étant à proximité les uns des autres.

Meilleurs amis: New Horizons vous permet d’inviter d’autres personnes en ligne sur votre île. Cependant, pour protéger les ressources de votre île, seuls les joueurs marqués comme meilleurs amis peuvent utiliser tous leurs outils de récolte. Cette application vous permet de gérer votre liste de meilleurs amis.