Animal Crossing: New Horizons – Qu’est-ce que NookLink et comment ça marche?

Les titres Animal Crossing sont des jeux sociaux à bien des égards. Ils permettent aux joueurs de partager et de visualiser les créations des autres et sont des moyens tout à fait optimistes de passer du temps avec les autres. Nintendo permet aux joueurs en ligne de New Horizons de personnaliser plus facilement leurs villages et de communiquer entre eux en intégrant NookLink dans l’application Nintendo Switch Online pour smartphones.

Grâce à ce service, les joueurs peuvent envoyer des messages dans le jeu, importer des conceptions personnalisées à partir de deux jeux 3DS, gérer les options multijoueurs, etc. Voici une ventilation de chacune des différentes fonctionnalités de NookLink.

Zootopie

Animal Crossing: New Horizons

Créez votre île idéale

Envolez-vous vers une île déserte, puis récoltez, bricolez et devenez ami avec vous en le transformant en un lieu de départ idéal. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et d’événements pour exciter les fans nouveaux et vétérans.

Quand NookLink sort-il?

Cette application pour smartphone réelle sera disponible courant mars 2020. Cependant, Nintendo n’a pas encore révélé de date de sortie spécifique. Nous mettrons à jour cette section dès que nous en apprendrons davantage.

Que puis-je faire avec NookLink?

Jusqu’à présent, nous savons que NookLink a au moins cinq fonctions: passeport, conception personnalisée, clavier de chat, meilleur ami et paramètres. Voici ce que chacune de ces choses peut faire:

Passeport

On ne sait pas exactement ce que Passport vous permet de faire dans NookLink. Dans New Horizons lui-même, le NookPhone dispose également d’une application Passport qui vous permet de visiter d’autres îles. Il est possible que vous deviez utiliser NookLink avec New Horizons lorsque vous souhaitez explorer les emplacements d’autres joueurs en ligne. Nous mettrons à jour cette section lorsque nous en apprendrons davantage.

Design personalisé

Les joueurs qui ont les jeux Animal Crossing: New Leaf ou Animal Crossing: Happy Home Designer sur 3DS peuvent créer des modèles de vêtements et d’autres choses. Une fois qu’un design a été créé, les joueurs peuvent ensuite utiliser l’application NookLink pour scanner les codes QR sur la 3DS et importer leurs designs dans New Horizons. De cette façon, vous pouvez concevoir des vêtements et des articles de literie pour votre île.

Clavier de chat

Étant donné que Animal Crossing: New Horizons permet aux joueurs en ligne de visiter les îles les uns des autres, il est logique que Nintendo fournisse un moyen pour les gens de communiquer entre eux. À l’aide du clavier de discussion, les joueurs peuvent saisir des messages et discuter avec d’autres personnes avec lesquelles ils jouent. De plus, les joueurs peuvent également utiliser cette application pour discuter vocalement les uns avec les autres.

Meilleur ami

New Horizons permet aux joueurs de visiter les îles les uns des autres. Cependant, des limitations d’outils sont imposées aux visiteurs afin qu’ils ne puissent pas s’écouler avec tous vos matériaux et goodies. Cependant, si vous marquez quelqu’un comme meilleur ami, ce joueur peut utiliser tous ses outils lors de sa visite sur votre île. De cette façon, vous pouvez profiter pleinement de tout ce que votre escapade a à offrir ensemble.

Réglages

Celui-ci semble assez explicite, cependant, Nintendo ne nous a pas donné un aperçu de tout ce que vous pouvez faire dans les paramètres. Il s’agit probablement de choses banales comme l’ajustement des contrôles des applications, mais il pourrait y avoir plus. Nous mettrons à jour si nous apprenons quelque chose de différent.

Comment obtenir NookLink sur mon smartphone?

NookLink ne sera pas accessible avant une heure non divulguée en mars. Cependant, voici comment vous y accéderez une fois qu’il sera disponible:

Tout d’abord, vous aurez besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour utiliser NookLink avec Animal Crossing: New Horizons. Une fois cela fait, vous devrez télécharger l’application Nintendo Switch Online pour votre appareil iOS ou Android.

Après avoir ouvert l’application Nintendo Switch Online sur votre smartphone, vous pouvez appuyer sur NookLink dans la section Services spécifiques au jeu pour lancer ces fonctionnalités de New Horizons.

