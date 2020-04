Animal Crossing: New Horizons – Retourner les objets perdus à vos villageois

Il y a tellement de choses à trouver sur votre île, dont la plupart sont vendues pour des cloches! Mais parfois, vous tomberez sur un élément qui appartient clairement à quelqu’un d’autre. Bien sûr, vous pouvez le conserver, mais la bonne chose à faire, bien sûr, est de le rendre à son propriétaire légitime. Comment tu fais ça? Eh bien, je suis content que tu me demandes!

Que sont les objets perdus et en quoi sont-ils différents des autres objets?

Lorsque vous trouvez un objet perdu, vous le saurez immédiatement. Il apparaîtra comme un petit sac brun sur le sol. Lorsque vous le récupérerez, il sera étiqueté «Objet perdu» et vous serez invité à trouver son propriétaire légitime. Si vous traquez le propriétaire et retournez son objet perdu, vous serez récompensé pour votre temps, donc cela vaut vraiment la peine de le demander. De plus, vous construirez votre relation avec vos villageois!

Comment retourner l’article perdu

Heureusement, le retour de ces objets perdus est super facile et ne devrait pas prendre plus de quelques minutes de votre temps. suivez simplement ces étapes faciles et vous aurez terminé en un rien de temps:

Appuyez sur A pour récupérer l’objet perdu.

Trouvez un villageois (n’importe quel villageois fera l’affaire!)

Appuyez sur A pour parler au villageois.

Appuyez sur A pour sélectionner “Vous perdez cela?”

Sélectionnez le Objet perdu dans votre inventaire.

Appuyez sur A pour le montrer au villageois.

Si l’objet n’appartient pas à ce villageois, il vous dira à qui il appartient.

Trouvez le villageois auquel il appartient.

Appuyez sur A pour parler au bon villageois.

Appuyez sur A pour sélectionner “Vous laissez tomber ça?”

Sélectionnez le Objet perdu dans votre inventaire à nouveau.

Appuyez sur A pour le rendre au villageois.

Votre villageois sera tellement reconnaissant que vous ayez rendu son objet perdu, il vous donnera un objet en récompense.

Et c’est aussi simple que cela. Vos villageois récupèrent leurs objets manquants et ils vous comblent de cadeaux. Gagnant-gagnant, non?

Des questions?

Avez-vous des questions sur le retour d’articles perdus? Vous voulez montrer la récompense que vous avez reçue d’un villageois reconnaissant? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos autres guides Animal Crossing: New Horizons pour plus de bonté approuvée par Tom Nook !!