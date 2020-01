Animal Crossing: New Horizons sera-t-il multijoueur?

Meilleure réponse: Oui! Animal Crossing: New Horizons proposera un mode multijoueur. Il est confirmé que jusqu’à huit joueurs peuvent jouer ensemble en ligne, tandis que jusqu’à quatre joueurs peuvent explorer une île localement grâce à la nouvelle application “Call an Islander” sur votre NookPhone standard.

Téléphonez à un ami

Animal Crossings n’est plus seulement un jeu solo. Alors que dans le passé, vous pouviez visiter les maisons ou les villes d’autres joueurs, il n’y avait aucune autre interaction au-delà. Cependant, avec Animal Crossing: New Horizons, les fans peuvent s’attendre à des options multijoueurs en ligne et locales. Pour savoir comment fonctionne le jeu en coopération, Nintendo a présenté une démonstration lors de son segment Nintendo Treehouse: Live de l’E3 2019.

Pour une session multijoueur locale, jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer en même temps en utilisant les Joy-Cons. En outre, le multijoueur en ligne a été confirmé où jusqu’à huit joueurs peuvent se joindre.

Suivez le guide

Si vous prévoyez de vous connecter avec vos amis pour remodeler votre île paradisiaque, vous avez besoin d’une connexion locale ou d’un abonnement Nintendo Switch Online, selon la taille du groupe que vous souhaitez. Pour une session locale, tout ce dont vous avez besoin est votre Nintendo Switch et deux paires de Joy-Cons pour du plaisir à quatre joueurs. Pour former un groupe, choisissez un chef de groupe qui utilisera l’application «Appeler un insulaire» sur son NookPhone. Une fois qu’ils ont appelé, les autres joueurs peuvent répondre et ils seront amenés dans le jeu.

Le leader est marqué par un petit drapeau jaune, ce qui permet de se rappeler facilement qui dirige le groupe. Tous les autres joueurs peuvent explorer l’île tant qu’ils restent près du leader. Si vous vous éloignez trop, vous serez ramené à la position de leader.

Pendant que vous jouez, les autres membres du groupe aident le chef du groupe à rassembler du matériel et d’autres objets, mais ne peuvent rien garder pour eux. Si le groupe veut changer de chef de groupe, il n’est pas nécessaire de quitter et de redémarrer le jeu. Vous pouvez facilement échanger le statut de leader quand vous le souhaitez, afin que tout le monde puisse partager la prime matérielle.

Gardez à l’esprit; si vous voulez faire partie d’un groupe local, chaque joueur doit avoir une maison sur l’île. Pour le multijoueur à huit îles, cependant, vous pouvez vous rendre sur l’île d’un joueur et explorer. Bien que nous n’ayons pas vu toute l’étendue du multijoueur, c’est une option passionnante que nous avons hâte de découvrir.

Quand Animal Crossings: New Horizons sort-il?

L’attente est presque terminée. Animal Crossings: New Horizons devrait sortir le 20 mars 2020. Le jeu est actuellement disponible en précommande.