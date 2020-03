Animal Crossing: New Horizons – Tous les personnages spéciaux confirmés

Source: Nintendo

Que vous soyez un fan de longue date d’Animal Crossing ou que New Horizons soit le premier que vous jouez, c’est amusant de savoir qui peut apparaître sur votre île. Vous découvrirez plusieurs visages familiers des entrées précédentes ainsi que de nouveaux. Beaucoup de ces personnages jouent un rôle important dans votre vie quotidienne sur l’île, tandis que d’autres peuvent être recrutés pour vivre sur votre île.

Voici tous les personnages confirmés dans Animal Crossing: New Horizons.

Île Dolittle

Animal Crossing: New Horizons

Vivez sur une île avec des amis animaux

Développez une belle communauté sur une île déserte. Vous pourrez récolter, fabriquer et fabriquer des objets ainsi que rencontrer et recruter des animaux résidents. De plus, les options multijoueurs en font un jeu amusant à jouer avec des amis.

Tom Nook est un Tanuki ou un raton laveur chargé d’argent. Vous lui emprunterez pour construire votre maison insulaire. Il fournira également plusieurs services sur l’île pour vous aider à démarrer.

Les fans de la série ont des sentiments mitigés sur ce personnage. Certains l’aiment à mort tandis que d’autres pensent qu’il est le diable. Vous devrez vous décider en jouant à New Horizons.

Timmy & Tommy

Ces adorables jumeaux sont soit les enfants de Tom Nook, soit ses neveux (les jeux ne clarifient pas réellement, ce qui est une autre chose louche à propos de Tom Nook). Ils courent pour aider Tom dans ses affaires. Vous interagirez avec Timmy lorsque vous souhaitez acheter ou vendre des choses aux Services aux résidents. Nous ne savons pas encore si Tommy a un travail spécifique.

Isabelle

Isabelle est de loin le personnage le plus populaire d’Animal Crossing. C’est une chienne heureuse qui a toujours hâte de vous aider à améliorer votre île. Une fois que vous aurez joué pendant un certain temps, vous travaillerez avec elle pour apporter des modifications à votre village et améliorer la vie de vos habitants.

K.K. Glissière

Ce doggo est un mec cool qui utilise sa guitare pour se distraire du fait qu’il est l’un des seuls animaux à ne pas porter de vêtements. Sérieusement, je sais que c’est un hippie, mais enfile un short!

Nous ne savons pas quel sera son rôle dans New Horizons, mais dans les jeux précédents, il travaille en tant que musicien et peut jouer plusieurs chansons différentes. Nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons plus.

Blathers

Dans les précédents jeux Animal Crossing, Blathers a joué le rôle du directeur du musée. Vous lui apportez des insectes, des fossiles, du poisson et d’autres objets, qu’il expose ensuite au musée. Son rôle n’a pas été complètement confirmé, mais étant donné que Nintendo a révélé qu’il y aura un musée à New Horizons, nous sommes presque sûrs qu’il va continuer son rôle précédent.

Celeste

Ce hibou rose est la petite sœur des Blathers. Elle travaille à l’observatoire du musée et dans les jeux précédents vous aide à observer les étoiles ou à créer des constellations. Nous ne savons pas si elle continuera à jouer ce rôle dans New Horizons, mais nous savons pertinemment qu’elle est dans le jeu.

Brin

Cet esprit fantomatique a occupé plusieurs rôles différents tout au long de la série Animal Crossing. Dans certains jeux, il a été un génie accordant des pouvoirs d’amiibo. Dans d’autres, c’est un esprit qui n’apparaît qu’au hasard au petit matin. Nous ne savons pas exactement ce qu’il fait dans New Horizons, mais nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons davantage.

Keaton

Cet aigle vibrant est apparu pour la première fois dans New Leaf et a été confirmé pour New Horizons. Jusqu’à présent, la seule chose que nous savons sur lui est que vous pouvez le recruter sur votre île dans le jeu Switch.

Margie

Cet éléphant blanc a fait son apparition dans tous les jeux d’Animal Crossing jusqu’à présent. C’est une douce résidente avec laquelle il est facile de se faire des amis. Nous n’en sommes pas sûrs, mais elle sera probablement l’une des premières villageoises que vous pourrez recruter sur votre île.

Coups de pied

Cet adorable gars vend des chaussures. Nous savons avec certitude qu’à un certain moment à New Horizons, son stand sera installé devant les services aux résidents, vous permettant de parcourir ses marchandises.

Puisque les chaussures et les chaussettes sont quelque chose que vous ne pouvez pas fabriquer à partir de matériaux insulaires, vous voudrez certainement économiser et acheter ses produits afin de pouvoir personnaliser votre personnage.

Harvey

Ce hippie froid est souvent vu avec des oiseaux ou des papillons qui flottent autour de lui. À New Leaf, il a vendu des meubles spéciaux en échange de coupons MEOW dans son terrain de camping. Alors que nous savons pertinemment qu’il est à New Horizons, nous ne savons pas quel sera son rôle. Les coupons MEOW n’ont pas encore été mentionnés, nous ne sommes donc pas sûrs s’ils seront dans le jeu non plus.

Mable

Ce précieux petit hérisson est l’une des trois sœurs qui dirigent le magasin de vêtements Able Sisters. Elle aide au service à la clientèle et vous fait honnêtement sentir comme un voleur à l’étalage suspect avec la façon dont elle vous suit dans le magasin. Si vous souhaitez personnaliser les vêtements de votre personnage. Vous allez vouloir économiser et donner vos Bells durement gagnés à Mable.

Zibeline

Contrairement à sa sœur bleue, Sable est introvertie et préfère travailler dur plutôt que de bavarder. Vous la verrez généralement occupée derrière sa machine à coudre dans la boutique Able Sisters à créer de nouveaux vêtements que vous pourrez acheter.

Étiquette (alias Labelle)

Label est la plus à la mode des trois sœurs capables, c’est parce qu’elle est créatrice de mode. Dans les jeux précédents, vous pouviez lui acheter des vêtements plus excitants. Nous ne savons pas exactement si elle jouera ce même rôle dans New Horizons, mais nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons davantage.

M. Resetti

Cette taupe conflictuelle a été une sorte de blague courante pour la série. Dans les jeux précédents, il a réprimandé les joueurs s’ils ne sauvegardaient pas leur jeu avant d’éteindre leur système. Cela a ensuite conduit les gens à réinitialiser intentionnellement leurs jeux sans enregistrer juste pour voir ses réponses en colère.

Bien qu’il ait été confirmé qu’il sera dans New Horizons, nous ne savons pas actuellement quel sera son rôle.

Saharah

Ce chameau bien voyagé vend des tapis et du papier peint aux joueurs afin qu’ils puissent embellir leurs espaces de vie. Dans New Horizons, elle est probablement un personnage qui apparaît au hasard sur l’île, vous devrez donc l’attraper et lui acheter quelque chose lors d’une de ses rares visites.

Gulliver

Bien que cette image donne l’impression que ce pélican prend une photo torride pour son compte Instagram, Gulliver a en fait été révélé comme un naufragé que vous trouverez échoué sur l’une de vos plages. Nous supposons que cela signifie que vous pourrez éventuellement le recruter sur votre île.

C.J.

Ce petit castor est nouveau dans la série Animal Crossing. Jusqu’à présent, nous savons seulement qu’il accueille l’événement Fishing Tourney à New Horizons. Cela pourrait signifier qu’il reprend le rôle de Chip des jeux précédents, ou qu’il pourrait être une nouvelle version de Chip étant donné que sa première initiale commence par un “C”.

Feuilleter

Ce lézard rouge est également nouveau sur Animal Crossing et est chargé d’accueillir le tournoi Bug-Off où les joueurs participeront à une compétition de capture d’insectes. Son rôle est très similaire à celui de Nat des jeux précédents, il est donc possible qu’il remplace ce personnage.

Daisy Mae

Comme Flick et C.J., Daisy Mae est nouvelle à Animal Crossing et semble prendre la place d’un personnage connu. Cependant, elle est beaucoup plus mignonne que Joan qui était le sanglier qui a vendu des navets dans les jeux précédents. Elle ne visitera probablement votre île que périodiquement, donc si vous voulez acheter ses biens, vous devrez garder un œil sur elle.

Lloid

Bien qu’il ressemble un peu à un Cactender marron de Final Fantasy, Lloid a occupé plusieurs emplois différents dans les précédents jeux Animal Crossing. Il dirige des ventes aux enchères, des services de construction, la location d’outils, une carrière et même un jardin. Nous ne savons pas quel sera son travail dans New Horizons, mais nous mettrons à jour lorsque nous en apprendrons davantage.

Rodney

Ce hamster bleu est un petit gars suffisant. Il n’a pas joué un rôle majeur dans les précédents jeux Animal Crossing, il est donc probable qu’il sera simplement un villageois qui peut vivre sur votre île. Nous devrons attendre et voir à quel point il s’entend bien avec ses voisins insulaires.

mâle

Ce cheval athlétique existe depuis le début de la franchise Animal Crossing. Lors des matchs précédents, il s’est révélé plutôt compétitif et grincheux. Nous devrons voir si sa personnalité reste la même dans New Leaf.

Cerise

Cherry est un villageois normal qui peut vivre avec vous sur votre île. Dans le passé, elle a été un personnage adorable qui aime rester debout tard le soir. Nous devrons voir si elle a changé du tout à New Leaf.

Orville

Orville est un dodo qui est l’un des deux frères qui dirigent l’aéroport de New Horizons. Si vous n’avez pas compris la blague, lui et son frère Wilbur portent le nom des frères Wright qui ont inventé l’avion. Vous interagirez avec lui chaque fois que vous souhaitez participer au multijoueur local sans fil ou en ligne.

Wilbur

Ce dodo compense son incapacité à jouer en vous pilotant vers d’autres îles dans son hélicoptère. Si vous ne l’avez pas attrapé auparavant, lui et son frère portent le nom des frères Wright qui ont créé l’avion. Wilbur est un gars sympathique qui vous sera utile lorsque vous voudrez explorer d’autres îles à proximité.

Autres personnages

Il existe de nombreux autres personnages dans Animal Crossing: New Horizons. Nous supposons que la plupart d’entre eux sont des résidents normaux, mais si nous apprenons que certains d’entre eux font quelque chose de spécial sur l’île, nous serons sûrs de mettre à jour cet article.

Amis animaux

C’est tous les personnages que nous connaissons jusqu’à présent pour Animal Crossing: New Horizons. Nous resterons à l’affût et mettrons à jour cette liste avec toutes les informations officielles sur lesquelles nous pourrons mettre la main. D’ici là, vous pouvez parcourir cette liste et déterminer lequel de ces personnages vous souhaitez le plus avoir sur votre île paradisiaque.

