Animal Crossings: New Horizons Review – Un paradis qui vaut la peine d’attendre

Mars a pris une éternité pour arriver ici, mais quand c’est finalement arrivé, ce n’était pas du tout ce à quoi on s’attendait. Pour les fans d’Animal Crossing, c’était la ligne d’arrivée après un très long voyage pour la dernière entrée de la série: Animal Crossing: New Horizons. Pour le monde, il y avait quelque chose de bien plus inquiétant à venir. Pourtant, New Horizons est arrivé, et à un moment où les gens en auraient le plus besoin.

Animal Crossing: New Horizons est un jeu charmant et paisible qui offre des heures de divertissement, avec peut-être un peu trop de main pour commencer. Mais avec tant de façons différentes de jouer, c’est vraiment une expérience de bricolage. Ce jeu offre l’évasion parfaite de la réalité d’aujourd’hui, et cela valait certainement l’attente.

Bienvenue au paradis

Animal Crossing: New Horizons

Conclusion: Animal Crossing: New Horizons vaut bien l’attente pour les fans de la série et ceux intéressés par une expérience de jeu amusante et décontractée. Avec de nombreuses tâches faciles à réaliser, de l’artisanat, de la collecte et un ajout multijoueur amusant, ce jeu offre la parfaite distraction du monde extérieur.

Avantages

Graphiques adorables et raffinés

Bande sonore relaxante

Gameplay simple et familier

Quelques nouveaux éléments

Beaucoup de valeur de rejeu

Options multijoueur

Les inconvénients

Un peu lent au départ

Les visites mystères ne sont pas aussi aléatoires qu’elles devraient l’être

Le multijoueur peut devenir ennuyeux après un peu

Les délais peuvent être frustrants

Pas de secours d’urgence

Problèmes multijoueurs locaux

Vous êtes arrivé sur l’île de vos rêves

Animal Crossing: New Horizons Ce que j’aime

Animal Crossing: New Horizons offre sur presque tous les fronts. C’est un simulateur de vie simple et facile à jouer qui permet aux joueurs de faire ce qu’ils veulent avec leur forfait île déserte. Tom Nook est de retour avec son prochain programme de gagner de l’argent, mais cette fois, il part de zéro et vous emmène avec vous et deux autres villageois pour le trajet.

Les joueurs atterrissent sur leur île armés de rien d’autre qu’une tente pour dormir et d’un téléphone Nook fourni par le raton laveur en charge. De là, le monde est votre huître. Il n’y a pas de scénario ou d’intrigue à suivre, mais pour obtenir certains éléments, vous devrez embellir l’île et atteindre certains objectifs. Au fur et à mesure que vous le faites, les joueurs ont la possibilité de construire leurs propres outils et autres objets, de nommer leur ville et de choisir où les résidents se déplacent. En tant que représentant résidentiel, c’est votre ville à façonner. Vous pouvez donc le rendre aussi développé ou non développé que vous le souhaitez.

Belles images et sons La sensation de la nature

À partir du moment où vous démarrez votre Nintendo Switch, vous pouvez dire que cela va être une expérience sensorielle. Bien qu’il n’ait peut-être pas de graphismes “réalistes”, l’apparence d’Animal Crossing: New Horizons est raffinée. La dernière fois que nous avons vu Tom Nook et ses amis, c’était en 2013 sur Nintendo 3DS (en ignorant bien sûr toutes les retombées). C’était une mise à niveau bien nécessaire.

Le monde est si détaillé; les plans et les arbres se balancent avec le vent et dégouttent d’eau de pluie lors d’une tempête. Tout est si brillant et défini, y compris tous les poissons et les insectes (avez-vous vu les tarentules?), Mais il a toujours ce charme de dessin animé que nous avons appris à aimer de la série.

Le meilleur exemple de graphisme amélioré est affiché dans le musée. Le design et les affichages sont magnifiques. C’est amusant de marcher juste pour tout prendre! Il y a tellement de couleurs et de détails qui conservent le style classique d’Animal Crossing, mais avec une belle couche de peinture fraîche et haute définition.

Un ajout complémentaire à la belle île est le score serein pour lequel la série est connue. K.K. Slider est à son meilleur avec les pistes que vous pouvez acheter au magasin, mais la bande sonore est le bruit ambiant parfait pour vos tâches. Il ne va pas gagner de prix pour “une partition musicale exceptionnelle”, mais il fait un excellent travail pour garder le calme de votre village.

Améliorations et mises à niveau du gameplay classique

Tout comme n’importe quel autre jeu Animal Crossing, vous commencez avec presque rien. Vous êtes même sans Bell. Vous allez devoir vous en prendre à la dure. Vous venez avec seulement les vêtements sur le dos, mais on vous donne une tente, un téléphone Nook, quelques articles et beaucoup de dettes. De là, vous êtes seul. C’est essentiellement votre travail de gagner des cloches, d’améliorer votre maison et de réparer ce terrain inculte en quelque chose d’incroyable. Et Tom Nook? Il est là pour financer et récolter les bénéfices.

Nouveau dans la série principale, mais introduit pour la première fois dans Animal Crossing: Pocket Camp, vous devez rassembler des matériaux et fabriquer vos propres objets. Vous commencez avec un matériau fragile comme des brindilles, mais au fur et à mesure que le jeu progresse, vous pouvez créer des objets plus solides et meilleurs. Cela peut prendre un certain temps si vous manquez de matériaux. Les mises à niveau de l’équipement ne se font pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez récupérer que ce que votre île offre chaque jour. Vous pouvez également vous rendre sur les îles mystères (plus de détails plus tard) pour trouver des ressources, mais vous êtes toujours limité à ce qui vous est présenté.

En exécutant des tâches et en construisant des objets, vous pouvez gagner des «Nook Miles» pour rembourser votre dette ou pour obtenir des objets spéciaux via la tente Residental. Cependant, une fois que vous avez rassemblé tout le matériel, aidez Tom Nook à sortir et remboursez votre dette.

Même au-delà du jeu de base, il y a beaucoup à faire. Votre île abrite toutes sortes de créatures, alors attrapez des insectes, allez pêcher et même déterrer des fossiles. Vous pouvez passer une heure à désherber ou à planter des fleurs, à ramasser des coquillages ou à aider vos voisins, ainsi que les autres personnes qui se présentent sur votre île.

Bien sûr, si vous vous ennuyez, vous pouvez utiliser tous les miles Nook que vous avez gagnés en faisant toutes les autres choses simples et prendre des visites mystères pour explorer de nouvelles îles avec différentes créatures, matériaux et peut-être de nouveaux amis animaux. De plus, vous pouvez toujours rejoindre des amis et visiter leurs îles.

Les choses ne manquent pas sur votre île, mais gardez à l’esprit que Nintendo aime ralentir les choses. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire en même temps.

Multijoueur et mises à jour Des façons amusantes de continuer à jouer

Animal Crossing: New Horizons embrasse le multijoueur. Alors que les entrées précédentes avaient des moyens de se connecter avec les autres, ce jeu le rend plus facile. Avec le multijoueur en ligne, vous devez avoir un abonnement Nintendo Switch Online. Si vous le faites, vous pouvez visiter l’île d’un ami et vérifier les choses. C’est génial, surtout si vous avez besoin de fruits ou d’autres matériaux sur leur île. De plus, vous pouvez parcourir les magasins, ramasser des choses qui pourraient ne pas être disponibles dans votre ville et vérifier ce qu’elles ont fait à l’endroit. Vous pouvez même envoyer des lettres et des cadeaux.

Vous ne pouvez pas faire grand-chose d’autre, mais vous pouvez explorer de nouveaux endroits, ce qui est toujours amusant. Cependant, si vous n’avez que quelques amis, cela peut vite devenir ennuyeux. Heureusement, il y a toujours de nouveaux endroits à explorer, et vous n’avez en fait pas à quitter la maison pour quelque chose de nouveau. Des événements amusants peuvent se produire dans votre ville tous les jours.

Nintendo a promis des mises à jour fréquentes et vous pouvez déjà vous amuser avec les célébrations à mesure que de nouveaux magasins et bâtiments s’ajoutent à votre ville. Des individus errants peuvent apparaître au hasard, comme Gulliver, la mouette naufragée, ou Daisy-Mae, la vendeuse de navets. Au fil des saisons, de nouveaux événements sociaux surgiront, de nouveaux insectes et poissons apparaîtront, et à mesure que votre ville se développera, vos opportunités aussi. Il y a toujours de nouvelles façons de continuer à jouer et des trucs amusants à explorer.

Même les jours ensoleillés peuvent avoir quelques nuages

Animal Crossing: New Horizons Ce que je n’aime pas

J’aime beaucoup ce jeu et il n’y a pas grand-chose à détester. C’est un jeu décontracté, et tout le monde peut le ramasser, il est donc parfait pour presque tous ceux qui ont juste besoin d’une pause dans le monde. Mais il y a quelques choses dont je n’étais pas fan. Couvrons d’abord les petits problèmes.

Lorsque vous commencez, le jeu se déplace très lentement. Bien sûr, il faut du temps pour construire une ville, mais vous êtes limité à ce que vous pouvez faire en une journée. Par exemple, lorsque j’ai commencé, je voulais me rendre au musée dès que possible. J’ai obtenu les spécimens dont Tom Nook avait besoin, j’ai choisi un emplacement pour la tente des Blathers, puis j’ai dû jouer au jeu d’attente. Non seulement j’ai dû attendre un jour l’arrivée des Blathers, mais j’ai ensuite dû ramasser des spécimens pour lui, puis attendre le musée.

Entre-temps, j’avais beaucoup d’autres choses à faire, mais je ne pouvais pas non plus quitter mon île. L’aéroport ne fonctionnait pas encore. Cela ralentit les joueurs afin qu’ils puissent prendre leur temps pour profiter du début du jeu, mais après avoir attendu si longtemps pour enfin obtenir ce jeu, je voulais marteler le plus rapidement possible. J’aurais aimé avancer un peu plus le premier jour.

Ce n’est pas seulement le premier jour non plus. Les joueurs doivent remonter lentement pour accéder à toute leur île, et ils ne peuvent pas travailler pour le faire. Vous pouvez voyager dans le temps, mais je voulais profiter du jeu tel qu’il était censé être joué. Bravo à tous ceux qui veulent voyager dans le temps et éviter toute attente (j’ai vu des villes fantastiques!)

Certaines activités peuvent également devenir obsolètes. J’ai essayé plusieurs visites mystères pour obtenir des fruits et des matériaux (j’ai été doué de pêches pour commencer), mais plus souvent qu’autrement, je suis tombé sur une île avec, vous l’aurez deviné, des pêches. Je suis tombé sur une île avec des oranges et du bambou, mais sinon, j’ai trouvé des îles qui me donnent des articles standard. C’est peut-être juste de la malchance.

Il est toujours possible d’aller trouver des amis avec les ressources dont j’ai besoin, mais même le multijoueur perd son plaisir après un peu car il n’y a pas grand chose à faire. Animal Crossing n’est pas le genre de jeu que vous pouvez utiliser, et c’est par conception. De plus, il existe des moyens de contourner ces problèmes si vous le souhaitez. Donc, en fin de compte, ce n’est pas si grave.

Gros poissons à frire Problèmes avec les sauvegardes et le multijoueur local

Bon, maintenant pour l’éléphant dans la pièce: Animal Crossing: New Horizons ne peut actuellement pas sauvegarder vos sauvegardes sur le cloud. Cela signifie que les choses peuvent mal tourner rapidement. Après avoir passé seulement quatre jours pour enfin commencer à arriver quelque part, je ne peux pas imaginer ce que je ressentirais si mon Switch décidait de mordre le gros ou s’il était volé.

Non seulement c’est un inconvénient, mais même si ce n’est pas de votre faute, vous ne pouvez pas récupérer vos données. Tout cela est fait pour arrêter les tricheurs, mais comme je l’ai mentionné plus tôt, cela n’empêchera pas les joueurs de voyager dans le temps. Cela blesse beaucoup plus les gens que cela ne pourrait arrêter certains tricheurs.

Il semble étrange que Nintendo ne donne pas la priorité à cette fonctionnalité pour le lancement, mais des plans sont à venir pour un moyen pour les joueurs de récupérer leurs données. Il n’y a pas encore de délai pour cela.

Un autre oubli important se produit pendant le jeu local pour quiconque partage une île. Le jeu revendique que votre île peut avoir plusieurs résidents joueurs vivant sur l’île, mais quand il s’agit de commencer, l’utilisateur principal est la personne qui en profite. Malheureusement, la progression vers le début d’Animal Crossing: New Horizons est liée à cet utilisateur principal. Donc, si vous êtes le principal utilisateur de votre Switch ou Switch Lite et que votre partenaire ou votre enfant veut construire une maison sur votre île, les choses peuvent devenir un peu laides. En tant que titulaire du compte principal, Nook Inc. compte uniquement sur vous pour faire avancer les événements dans le jeu.

Cela signifie que tout le monde doit s’asseoir et attendre que vous rassembliez des objets pour le musée, installiez les autres maisons et fassiez tout le nécessaire. L’îlot “appartient” à l’utilisateur principal. Pas cool, Tom Nook.

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Animal Crossing: New Horizons parvient non seulement à être à la hauteur du battage médiatique, mais il dépasse toutes les attentes. C’est un jeu amusant et simple avec beaucoup de choses à faire. De plus, puisque nous avons beaucoup de temps pour le faire, c’est maintenant le moment idéal pour qu’un jeu facile comme celui-ci arrive sur les tablettes. C’est un jeu d’expérience à construire où vous pouvez façonner votre île et jouer comme vous le souhaitez. Rassemblez des fleurs, attrapez du poisson, créez une île pleine de mauvaises herbes et de tentes. Cela dépend entièrement de vous et de votre style de jeu.

4.5

sur 5

Je serai ravi de passer des heures dans ce titre en faisant de mon mieux pour créer mon île idéale. Bien qu’il n’ait peut-être pas l’adrénaline bourrée d’action d’autres titres populaires, il s’intègre bien dans sa niche. C’est le jeu d’escapade parfait.

DIY Island

Animal Crossing: New Horizons

Une aventure insulaire vous attend

Animal Crossing: New Horizons vaut bien l’attente pour les fans de la série et ceux intéressés par une expérience de jeu amusante et décontractée. Avec de nombreuses tâches faciles à réaliser, de la création, de la collecte et des ajouts multijoueurs amusants, ce jeu offre la distraction parfaite du monde extérieur.

