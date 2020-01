Anker, la vente Aukey comprend des tonnes de produits sur Amazon

Amazon

Anker et Aukey sont deux sociétés auxquelles nous avons fait confiance qui fourniront des gadgets et des accessoires de la plus haute qualité. Maintenant, vous pouvez mettre la main sur une grande variété de leurs produits pour seulement une fraction du prix lors de leurs ventes actuelles sur Amazon (h / t: Droid Life).

Cette vente comprend plus de 15 produits Anker et Aukey, notamment des adaptateurs d’alimentation, des banques d’alimentation, des chargeurs de voiture, des chargeurs sans fil et des concentrateurs USB. Plus particulièrement, vous pouvez obtenir 43% de réduction sur un haut-parleur Bluetooth Anker Soundcore Mini, 41% de réduction sur une paire d’écouteurs sans fil Aukey True et 35% de réduction sur une banque d’alimentation Aukey 30 000 mAh.

Il existe également des tonnes d’autres articles de vente Anker et Aukey, bien que certains d’entre eux nécessitent que vous ajoutiez divers codes de réduction lors du paiement (répertoriés ci-dessous), tandis que d’autres vous demandent de cliquer sur le bouton de coupon sur la page de vente de l’article. Toutes les ventes Aukey sont disponibles à partir d’aujourd’hui, mais certaines Anker ne commenceront pas avant demain.

Aukey 30W Power Delivery Power Bank

50,04 $ Économisez 26,95 $

Achetez-le maintenant Écouteurs véritables sans fil Aukey résistants à l’eau

29, 99 $ Économisez 20, 00 $ Utilisez le code de l’offre: R4SACBOI

Acheter maintenant Haut-parleur Bluetooth Anker Soundcore Mini

16, 99 $ Économisez 13, 00 $

Achetez-le maintenant

11, 99 $

Aukey 5 Outlet, 2 USB Charging Port Surge Protector Utilisez le code de l’offre: I7HGIZGS

Économisez 8,00 $

Acheter Aukey 5 Outlet, 2 USB Charging Port Surge Protector Acheter maintenant

Économisez 8,00 $ 11,99 $

Utilisez le code de l’offre: I7HGIZGS

9, 99 $

Chargeur mural USB 4 ports Aukey Utilisez le code de l’offre: OCO2VGAB

Économisez 10,00 $

Achetez-le maintenant

10, 99 $

Aukey Chargeur USB C 27W Power Delivery 3.0 Chargeur mural

Économisez 11,00 $

Acheter maintenant Aukey USB C Charger 27W Power Delivery 3.0 Wall Charger Acheter maintenant

Économisez 11,00 $ 10,99 $

14, 99 $

Aukey Dual USB C PD Car Charger Utilisez le code de l’offre: TFDTBWKW

Économisez 7,00 $

Achetez-le maintenant

11, 99 $

Aukey USB C Car Charger PD

Économisez 8,00 $

Achetez-le maintenant

5, 99 $

Chargeur de voiture USB à double port en aluminium Aukey

Économisez 6,00 $

Acheter maintenant Chargeur de voiture USB Aukey en aluminium à deux ports Acheter maintenant

Économisez 6,00 $ 5,99 $

25, 99 $

Aukey Mini Wi-Fi Smart Plug Utiliser le code d’offre: HEMXCVTU

Économisez 22,00 $

Achetez-le maintenant

11, 99 $

Chargeur sans fil Anker PowerWave Base Pad Utilisez le code de l’offre: AKA25511

Économisez 4,00 $

Achetez-le maintenant Chargeur sans fil Anker PowerWave Base Pad Achetez-le maintenant

Économisez 4,00 $ 11,99 $

Utilisez le code de l’offre: AKA25511

12, 79 $

Émetteur FM Bluetooth Anker Roav SmartCharge F0

Économisez 4,20 $

Acheter maintenant Emetteur FM Bluetooth Anker Roav SmartCharge F0 Acheter maintenant

Économisez 4,20 $ 12,79 $

16, 99 $

Multiprise USB Anker PowerPort Cube

Économisez 9,00 $

Achetez-le maintenant

Les offres qui commencent demain 16 janvier:

30, 99 $

Chargeur portable Anker PowerCore Slim 10 000 mAh Utilisez le code de l’offre: ANKERPD18

Économisez 11,00 $

Acheter maintenant Anker PowerCore Slim 10 000mAh Portable Charger Acheter maintenant

Économisez 11,00 $ 30,99 $

Utilisez le code de l’offre: ANKERPD18

44, 99 $

Anker PowerCore Essential 20,000mAh USB C Portable Charger Utiliser le code d’offre: ANKERPD18

Économisez 15,00 $

Acheter maintenant Anker PowerCore Essential 20,000mAh USB C Portable Charger Acheter maintenant

Économisez 15,00 $ 44,99 $

Utilisez le code de l’offre: ANKERPD18

16, 99 $

Chargeur mural Anker 30 W à 2 ports de type C Utilisez le code de l’offre: ANKERPD18

Économisez 6,00 $

Achetez-le maintenant

Utilisez le code de l’offre: ANKERPD18

