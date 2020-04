Anker lance le mois prochain de nouvelles caméras de sécurité d’intérieur compatibles HomeKit

Anker a récemment annoncé le prix et la disponibilité de deux nouvelles caméras de sécurité d’intérieur compatibles HomeKit sous sa marque Eufy.

Les deux caméras offrent un enregistrement vidéo en direct 24h / 24 et 7j / 7 avec jusqu’à 128 Go de stockage local, une résolution 2K, un audio bidirectionnel, un suivi des mouvements avec des zones d’activité personnalisées, des alertes instantanées et un accès multi-utilisateurs. Une version stationnaire sera disponible pour 39,99 $, tandis qu’une version panoramique et inclinable avec panoramique horizontal à 360 °, inclinaison verticale à 100 ° et zoom 8X coûtera 49,99 $.

Anker dit que les deux caméras seront disponibles sur Amazon à la mi-mai.

