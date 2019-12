Anker lance le premier accessoire flash certifié pour iPhone conçu pour iPhone 11

Anker a présenté aujourd'hui un nouvel accessoire de flash LED certifié Made for iPhone (MFi) conçu pour se connecter à l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max via le port Lightning.

Bien qu'un lien de produit ne soit pas encore disponible, The Verge dit que le nouvel accessoire sera lancé le mois prochain et est au prix de 49,99 $.

L'accessoire flash sera reconnu par les nouveaux iPhones et peut être déclenché par l'application Appareil photo par défaut et les applications appareil photo tierces. Il durera environ 10 000 coups par charge et est livré avec une option de diffuseur amovible.

Par rapport au flash ‌iPhone‌ intégré, Anker dit que le flash peut atteindre deux fois la portée et quatre fois la luminosité.

La nouvelle option de flash d'Anker est le premier accessoire flash Made for ‌iPhone‌ qui a été conçu, mais comme Apple a maintenant ouvert son programme Made for ‌iPhone‌ à ce type d'accessoires pour appareil photo, nous pouvons nous attendre à ce que des flashs supplémentaires basés sur Lightning soient publiés à l'avenir.

Les flashs ‌iPhone‌ ne sont pas nouveaux et d'autres options étaient disponibles dans le passé, mais c'est la seule qui est certifiée Apple et capable d'être synchronisée avec l'appareil photo du ‌iPhone‌ via Lightning.

