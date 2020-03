Anki, fabricant de Vector, Cozmo et d’autres robots jouets, ferme ses portes (mise à jour: projet Revival)

Anki a été l’une des sociétés leader dans cette nouvelle ère de jouets connectés aux smartphones, aux côtés de Sphero. Malheureusement, Anki n’a plus d’argent et ferme ses portes.

Anki a fabriqué plusieurs jouets différents au cours des dernières années, notamment des voitures de course “ Overdrive ”, l’adorable robot Cozmo de type Pixar (nous avons examiné l’édition Collectors) et le Vector connecté à Internet. La société a également publié des versions sous licence de leurs produits, comme l’ensemble Fast & Furious Overdrive.

Anki Overdrive Fast & Furious Edition

Selon un rapport de Recode, le PDG d’Anki, Boris Sofman, a déclaré lundi à tous les employés qu’ils seraient licenciés mercredi, et près de 200 personnes seraient payées une semaine de licenciement. La société a déclaré à Recode: “Un accord financier important a été conclu tardivement avec un investisseur stratégique et nous n’avons pas pu parvenir à un accord. Nous faisons de notre mieux pour prendre soin de chaque employé et de leurs familles, ainsi que de notre direction. l’équipe continue d’explorer toutes les options disponibles. “

Nous avons contacté Anki, mais il n’est pas clair pour le moment si les produits de l’entreprise continueront de fonctionner. Le robot Vector utilise directement les services Internet, et les autres produits d’Anki dépendent également des applications de smartphone pour toutes les fonctionnalités.

Il est triste de voir l’entreprise tomber, d’autant plus que ses robots jouets étaient (pour la plupart) d’excellents produits. J’espère sincèrement que tous les employés réussiront dans d’autres entreprises.

Digital Dream Labs, qui a acheté les droits sur les robots Vector, Cozmo et Overdrive d’Anki, a lancé une campagne Kickstarter pour apporter des mises à jour logicielles à Vector. Il vise à supprimer la dépendance de Vector sur les serveurs cloud désormais disparus, et un SDK pour développer des logiciels personnalisés est également prévu.

La campagne a déjà dépassé son objectif de financement initial de 75 000 $. La date d’achèvement estimée pour le nouveau micrologiciel est octobre, et en attendant, Digital Dream Labs travaille à rétablir les centres de production et de service pour le robot Vector.