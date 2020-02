Annonce Apple Arcade partagée avant le Super Bowl: “Un nouveau monde pour jouer”

Une nouvelle annonce pour Apple Arcade publiée aujourd’hui mélange le monde réel avec le virtuel tout en présentant plusieurs jeux disponibles sur le service, y compris LEGO Builder’s Journey et Ultimate Rivals: The Rink.

Apple Arcade a été lancé en septembre, offrant aux utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac un accès à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois aux États-Unis. Les derniers titres incluent le jeu coopératif de réalité augmentée Secret Oops! et le jeu de bataille royale familial Butter Royale.

La publicité d’une minute est accompagnée d’un “livestream” animé d’Oceanhorn 2, un autre jeu disponible sur Apple Arcade.

Apple Arcade a également pris le contrôle d’Apple.com, peut-être dans le cadre d’une campagne publicitaire plus large programmée avec le Super Bowl aujourd’hui. .