Annonce des dates de Google I / O 2020, Pixel 4A attendu

Nous avons enfin les dates pour Google I / O 2020. La conférence annuelle des développeurs de Google se tiendra du 12 au 14 mai au siège de la société à Mountain View, en Californie.

L’événement a été annoncé dans un tweet par le responsable d’Alphabet, Sundar Pichai, après que les utilisateurs aient participé au puzzle annuel de la société.

Cosmos aligné. Nous serons de retour au Shoreline Amphitheatre de Mountain View pour le #GoogleIO de cette année du 12 au 14 mai! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

– Sundar Pichai (@sundarpichai) 24 janvier 2020

Qu’attendre de Google I / O 2020?

Google I / O voit généralement plusieurs annonces matérielles et logicielles.

L’année dernière, Google a annoncé les Pixel 3a et Pixel 3a XL au niveau des E / S. Cette année, nous nous attendons à ce que Google dévoile le rumeur Pixel 4a lors de l’événement.

Des preuves récentes de noms de code de smartphone trouvés dans l’application Google suggèrent que la société pourrait lancer au moins deux nouveaux téléphones de milieu de gamme cette année. L’un d’eux pourrait venir avec le Snapdragon 730, tandis que l’autre pourrait être alimenté par le Snapdragon 765.

Les chipsets Snapdragon 765 et 7c de Qualcomm sont des offres plus importantes que vous ne le pensez

Le sommet technique annuel de Qualcomm est venu et a disparu, et nous savons maintenant tout sur le Snapdragon 865 de nouvelle génération, la vision de la société pour la 5G en 2020, et ce qui est à venir pour le calcul Snapdragon et le XR mobile premium. …

Outre les nouveaux téléphones, Google pourrait également faire la lumière sur la prochaine version d’Android. Peut-être que Google abandonnera une version bêta d’Android 11 lors de l’événement. L’année dernière, la première version bêta d’Android Q a été mise en ligne en mars et la troisième version bêta a été publiée lors d’E / S 2019. Google pourrait également suivre un calendrier similaire cette année.

Le Nest Hub Max a également été annoncé lors de la conférence de l’année dernière afin que Google puisse révéler plus de matériel Nest lors d’E / S 2020.

Nous en saurons probablement plus sur les plans d’E / S 2020 de Google plus près de la date. Nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières fuites et rumeurs ici sur Android Authority.