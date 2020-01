Annonce un conflit au sujet du dernier plan de sauvetage du fournisseur d’Apple Japan Display Inc.

Le fournisseur d’Apple Japan Display a nié avoir signé un accord d’une valeur de 100,8 milliards de yens (925 millions de dollars), après que ses actions aient été suspendues en raison de rapports.

Hier, le 30 janvier, . a annoncé que les actions de la société avaient été suspendues après avoir annoncé qu’Ichigo Asset Management injecterait plus de 100 milliards de yens dans la société.

Aujourd’hui, un nouveau rapport . semble confirmer que l’accord a été finalisé. Ce matin, il a rapporté:

Japan Display Inc (6740.T) a déclaré vendredi avoir conclu un accord pour recevoir jusqu’à 100,8 milliards de yens (918,87 millions de dollars) d’Ichigo Asset Management, un plan de sauvetage critique pour le fournisseur d’Apple qui dépendait de sauvetages financés par des fonds publics.

L’accord donnera au gestionnaire d’investissement japonais indépendant un contrôle efficace sur le fabricant d’écrans à cristaux liquides (LCD), remplaçant le fonds INCJ, soutenu par le gouvernement japonais, comme principal actionnaire.

Cependant, un rapport ultérieur du télécom papier affirme que Japan Display le nie. Selon leur rapport:

Japan Display a nié avoir signé un accord de financement de 100 milliards de yens avec Ichigo. Cette déclaration fait suite à de récents articles de presse affirmant que Japan Display finalise un accord de financement de 100 milliards JPY avec Ichigo Asset Management et qu’Ichigo Asset Management entreprendra les actions privilégiées de JDI de 50 milliards JPY.

Japan Display rapporte que le contenu du rapport de presse n’est basé sur aucune information publiée par la société. Cependant, Japan Display indique également que, comme annoncé le 8 janvier, la société est en pourparlers avec Ichigo Trust sur le financement et travaille à finaliser le contrat en janvier et à finaliser le financement en février ou mars 2020. Les détails et les conditions du financement sont toujours en discussion et les informations seront annoncées une fois finalisées, a ajouté Japan Display.

Les deux rapports semblent confirmer qu’un accord est en cours. En décembre, il a été signalé que les deux hommes étaient en pourparlers. Cependant, il existe maintenant des rapports contradictoires concernant ce dernier accord, le dernier rapport suggérant que Japan Display nie avoir finalisé l’accord.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Apple reste déterminé à soutenir financièrement la société qui se noie, malgré le fait que la société ait signalé 11 pertes trimestrielles consécutives et le fait qu’elle doit à Apple quelque 800 millions de dollars, argent qui a été utilisé pour construire une usine au Japon.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.