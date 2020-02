Aperçu pratique du Galaxy A71: le téléphone milieu de gamme de Samsung s’améliore encore en 2020

Samsung a augmenté l’étendue de la série Galaxy A l’année dernière, en déployant de nouveaux modèles pour atteindre des prix de 120 $ à 600 $. L’un des téléphones les plus remarquables de la série était le Galaxy A70. Le téléphone comportait un chipset Snapdragon 675 et avait des améliorations intéressantes ailleurs – c’était le premier téléphone Samsung à offrir une charge rapide de 25 W.

Le fabricant sud-coréen rafraîchit la série Galaxy A pour 2020, et le Galaxy A71 propose une gamme de mises à niveau qui en font un excellent téléphone de milieu de gamme. Vous obtenez maintenant un appareil photo 64MP à l’arrière, et il y a aussi un objectif macro 5MP. Samsung a équipé le téléphone du chipset Snapdragon 730 plus costaud, et le design a également été mis à jour. C’est ce que vous devez savoir sur le Galaxy A71.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Le Galaxy A71 est une évolution du design de l’A70 – les lignes diagonales sillonnant le dos créent un effet bicolore, et il y a cette fois des motifs subtils qui font briller les couleurs. Il existe de nouvelles options de couleurs au choix, et le téléphone a beaucoup à offrir sur le plan du design. Il a toujours un dos en plastique, mais il y a une finition laminée qui lui donne une sensation de verre, similaire au Galaxy S10 Lite.

Mais le plus gros changement à l’arrière est le boîtier rectangulaire de l’appareil photo, qui est identique à ce que vous obtenez sur la série Galaxy S20. Il est clair que Samsung veut maintenir un langage de conception cohérent sur tous ses appareils, et pour ce qu’il vaut, le module semble très bien à l’arrière de l’A71.

Le Galaxy A71 combine un design saisissant avec un magnifique écran AMOLED et un matériel interne robuste.

À l’avant, le changement majeur est le passage à une découpe Infinity-O. La caméra avant est maintenant intégrée à l’écran, ce qui lui donne un aspect plus net. La taille de l’écran elle-même est inchangée par rapport à l’année dernière, et le panneau de 6,7 pouces fait du Galaxy A71 l’un des plus grands téléphones de la gamme Samsung. L’écran a également la même protection Gorilla Glass 3 que l’année dernière.

Samsung a équipé un écran FHD + Super AMOLED Plus cette année, avec le nouveau panneau offrant une meilleure luminosité et plus de dynamisme des couleurs. Comme vous pouvez l’imaginer, le panneau lui-même est l’un des meilleurs que vous trouverez dans le segment de milieu de gamme. Vous bénéficiez également d’un écran toujours allumé et des mêmes options de personnalisation pour AOD que celles que vous trouveriez sur les produits phares de Samsung.

Il y a un lecteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne de manière suffisamment fiable, et vous obtenez également le déverrouillage du visage. Ce dernier repose principalement sur un logiciel et n’est pas aussi sécurisé que l’authentification par empreinte digitale ou un code d’accès. Pour compléter le design, vous obtenez les boutons d’alimentation et de volume sur la droite, et il y a une prise 3,5 mm en bas à côté du port de chargement USB-C. Vous obtenez également un plateau pour carte SIM pouvant contenir deux cartes nano SIM et une carte MicroSD.

L’un des changements les plus excitants du Galaxy A71 est le passage au chipset Snapdragon 730. Le Snapdragon 675 de 11 nm sur l’A70 s’est avéré être un chipset décent, mais le Snapdragon 730 est construit sur le nœud de 8 nm, offrant de meilleurs chiffres d’efficacité énergétique. Vous obtenez également de meilleures performances des cœurs Cortex A76 à 2,20 GHz, et le chipset est particulièrement idéal pour les jeux.

Samsung vend l’A71 avec 6 Go ou 8 Go de RAM, et les deux modèles disposent de 128 Go de stockage UFS 2.1. J’ai utilisé le téléphone pendant un peu moins d’une journée, et pendant ce temps, je n’ai vu aucun ralentissement.

L’appareil photo 64MP donne à l’A71 une mise à niveau importante sur le devant de l’appareil photo.

Il y a aussi une mise à niveau importante en ce qui concerne le côté appareil photo, Samsung offrant un appareil photo principal 64MP soutenu par un objectif grand angle 12MP, un objectif macro 5MP et un objectif portrait 5MP. L’objectif grand angle 12MP et le macro shooter 5MP sont les mêmes que ceux du Galaxy S10 Lite, et même si je ne suis toujours pas vendu avec l’objectif macro, vous obtiendrez de superbes photos avec l’objectif grand angle. Vous obtenez la même caméra frontale 32MP qui était présente sur l’A70.

Les choses restent inchangées sur le devant de la batterie: vous obtenez la même batterie 4500mAh avec 25W de charge rapide. J’aurai plus d’informations sur les statistiques d’autonomie de la batterie dans mon examen complet, mais si l’A71 est quelque chose comme l’A70 à cet égard, vous n’avez rien à craindre.

L’A71 est également livré avec la dernière One UI 2.0 de Samsung basée sur Android 10. Il y a toute une série de nouvelles fonctionnalités dans One UI, et c’est formidable de voir Samsung ne rien laisser de côté dans ses appareils de milieu de gamme. À l’exception de quelques fonctionnalités matérielles, l’interface utilisateur est identique à ce que vous trouverez sur la note 10+.

Avec le Galaxy A71, Samsung a conservé tout ce qui fonctionnait sur l’A70 et a déployé des mises à niveau tangibles dans les domaines qui comptent vraiment. L’appareil photo 64MP fait une énorme différence, et la conception donne au téléphone un aspect beaucoup plus moderne. Le Snapdragon 730 est une quantité connue à ce stade, et c’est l’un des meilleurs chipsets Qualcomm déployé ces dernières années. La décision de Samsung de l’utiliser dans l’A71 fait du téléphone l’un des meilleurs milieu de gamme en 2020.

Le Galaxy A71 est maintenant disponible en Inde au prix de 29 999 ₹ (416 $), et c’est une offre fantastique si vous considérez ce qui est proposé ici. Le téléphone fera son chemin sur les marchés mondiaux au cours de 2020, et il devrait coûter moins de 500 $.

Faire les bons choix

Samsung Galaxy A71

Un fantastique téléphone milieu de gamme en 2020.

Doté d’un chipset Snapdragon 730 et d’un appareil photo 64MP, le Galaxy A71 est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous trouverez en 2020. Le design a reçu des mises à jour de bienvenue, vous obtenez une énorme batterie de 4500mAh avec une charge rapide de 25W, et il vient avec One UI 2.0 basé sur Android 10.