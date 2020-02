Aperçu Realme X50 Pro 5G: le téléphone 5G coincé dans un monde 4G

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Habituellement, lorsqu’une nouvelle génération de normes de connectivité sans fil est introduite, ce sont les opérateurs qui assument la responsabilité du déploiement. Le coût initial de l’installation de nouvelles stations de base et de tours de téléphonie mobile est généralement récupéré après quelques années, et il y a l’avantage supplémentaire de facturer aux clients un petit supplément pour qu’ils utilisent les dernières et les plus grandes normes de connectivité. C’est une situation gagnant-gagnant.

Le contraire se joue en Inde. Les fournisseurs d’appareils comme Realme et iQOO présentent des combinés offrant une connectivité 5G, mais il n’y a pas de 5G à proprement parler pour le moment. Le pays est encore à plusieurs années de l’offre de 5G aux consommateurs, et les plus grands opérateurs indiens ont été condamnés à une amende massive par le régulateur des télécommunications qui retardera sans aucun doute le déploiement de la 5G.

Alors pourquoi les marques déploient-elles des téléphones compatibles 5G dans un pays où il n’y a pas de 5G? En un mot, le marketing. La 5G est un mot à la mode marketing fantastique, et même si vous ne pourrez pas vous connecter aux réseaux 5G en Inde pour le moment, l’idée est que lorsqu’ils sont mis en ligne, il existe de nombreux appareils sur le marché pour tirer parti de la dernière norme de connectivité. .

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Avec cela à l’écart, parlons du téléphone lui-même. Le Realme X50 Pro 5G est le “premier” téléphone 5G en Inde, la marque devançant son homologue de la marque BBK iQOO d’un jour seulement. Avec un chipset Snapdragon 865, un affichage à 90 Hz, six caméras au total et une charge rapide de 65 W, le X50 Pro 5G est le téléphone le plus ambitieux que Realme ait déployé à ce jour. Et il a un prix tout aussi élevé, avec la variante de base coûtant 37999 $. Alors, pourquoi devriez-vous acheter un téléphone Realme qui coûte si cher? Découvrons-le.

Source: Realme X50 Pro 5G

Le Realme X50 Pro 5G ne ressemble à aucun autre téléphone que la marque a lancé à ce jour. Tout d’abord, il n’y a pas de prise 3,5 mm sur ce téléphone – Realme dit qu’il a été fait pour économiser de l’espace sur le téléphone pour d’autres fonctionnalités, et le déménagement sera sans aucun doute un dealbreaker pour un sous-ensemble de la communauté. Mais là encore, le X50 Pro est destiné au segment haut de gamme, et dans cette catégorie, il n’y a aucun appareil doté d’une prise 3,5 mm de toute façon. Dans la même veine, il manque également un emplacement pour carte MicroSD sur le téléphone.

Le X50 Pro a une finition en verre dépoli, et le design à l’arrière est identique au OnePlus 7T Pro.

Parlons un peu du design: le X50 Pro a un dos en verre, et il a une finition givrée qui évoque immédiatement des similitudes avec le OnePlus 7T Pro. Il a la même finition mate et la même texture, et la teinte rouge foncé combinée à la finition givrée donne au téléphone un look haut de gamme. Le téléphone est disponible en deux options de couleur – vert mousse et rouge rouille – et Realme dit qu’il est allé avec des couleurs peu saturées car elles sont préférées par un public plus jeune.

Le boîtier de l’appareil photo oblong à l’arrière abrite quatre capteurs: un tireur de 64 mégapixels joint par un objectif zoom 12 mégapixels avec zoom hybride 20x, un objectif grand angle 8 mégapixels et un objectif portrait 2 mégapixels. Le module de flash LED se trouve à l’extérieur du boîtier de l’appareil photo et l’appareil photo principal a un accent jaune autour.

Le principal sujet de discussion à l’avant est la double découpe de la caméra – il y a une caméra frontale 32MP qui est jointe par un objectif grand angle 8MP. C’est tout aussi intrusif que la découpe de la série Galaxy S10 de l’année dernière ou du POCO X2 plus récent, mais au moins le fait qu’il se trouve à gauche signifie que vos icônes d’état sont là où vous les trouverez normalement.

Le bouton d’alimentation est à droite et les boutons de volume à gauche. Il y a un accent jaune sur le bouton d’alimentation, et cela sert à ajouter un peu de flair à la conception globale. La fente pour carte SIM est en bas et vous avez la possibilité d’installer deux cartes SIM. Le haut-parleur principal est situé à droite du port de chargement USB-C, et la grille en haut de l’écran a le haut-parleur secondaire.

Le X50 Pro a un écran de 6,44 pouces et, comme les téléphones récents de Realme, l’appareil a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permet un défilement plus fluide. Le panneau FHD + lui-même est un écran Super AMOLED d’origine Samsung, et vous obtenez d’excellentes couleurs et éclat. Le téléphone possède un lecteur à l’écran, et il est tout aussi rapide que celui du X2 Pro. Pour compléter les choses, vous obtenez la protection Gorilla Glass 5.

Côté matériel, le X50 Pro possède 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.0. Nous verrons la RAM LPDDR5 sur la plupart des produits phares chinois cette année, et même si je n’ai pas remarqué de différence dans l’utilisation quotidienne, cela fait un excellent marketing. Plus intéressant, le téléphone dispose d’un modem Wi-Fi 6, le premier de Realme à le faire. Vous bénéficiez également de Bluetooth 5.1, NFC et GPS bi-bande.

En ce qui concerne la batterie, le X50 Pro dispose d’une unité 4200mAh, mais le point intéressant ici est qu’il est livré avec une charge rapide de 65 W. Vous obtenez également un chargeur de 65 W dans la boîte, et le téléphone peut passer de zéro à 60% en moins de 20 minutes. C’est incroyable quand on considère qu’il y a une batterie 4200mAh sous le capot, et c’est génial de voir Realme regrouper le chargeur 65W dans la boîte.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Concentrons-nous un peu sur ces caméras: vous obtenez six capteurs au total, dont quatre à l’arrière et deux à l’avant. Le capteur 64MP est intéressant, car Realme utilise le même capteur Samsung GW1 que l’année dernière. La marque affirme avoir peaufiné le capteur pour offrir de meilleures images dans tous les scénarios de prise de vue, et cela a été un facteur pour ne pas choisir le nouveau Sony IMX 686.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Realme a investi beaucoup de ressources dans son équipe d’imagerie, et celles-ci ont payé. Le X50 Pro prend des photos fantastiques dans des scénarios de faible luminosité, avec l’appareil photo capable de gérer les niveaux de bruit même dans des conditions difficiles.

Cela dit, l’une des fonctionnalités de renom du Snapdragon 865 est l’enregistrement vidéo 8K, mais vous ne le trouverez pas ici. Même avec 4K, vous êtes limité à 30 images par seconde, et si vous voulez filmer à 60 images par seconde, vous êtes limité à des résolutions 1080p et 720p. La caméra frontale 32MP est l’une des meilleures que vous trouverez cette année, et le fait qu’il existe un objectif grand angle à part entière le rend beaucoup plus intéressant.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

L’Inde est un marché très concurrentiel, et si Realme n’a pas lancé de téléphone 5G, l’un de ses rivaux le fera.

Dans l’introduction, j’ai parlé du marketing comme une raison clé pour le choix de la marque pour offrir des téléphones 5G en Inde. Un autre facteur est Qualcomm lui-même: en optant pour la 5G sur ses derniers chipsets, il oblige essentiellement les fabricants d’appareils à inclure un modem 5G, qu’ils le veuillent ou non. Le Snapdragon 865 ne possède pas de modem propre et doit être couplé avec le modem X55 5G de Qualcomm pour la connectivité cellulaire.

Ainsi, si une entreprise souhaite commercialiser un appareil alimenté par le Snapdragon 865, elle n’a d’autre recours que d’acheter également le modem X55 5G. Cela fonctionne pour Qualcomm, car il tire beaucoup plus de revenus d’une vente unique qu’il ne le ferait normalement. En outre, la nature hautement concurrentielle du marché indien des combinés est telle que les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas proposer les dernières technologies – si Realme ne déploie pas un appareil 5G, vous pouvez être assuré que l’un de ses concurrents le fera.

le