Apollo Max Power Bank Review: La banque d'alimentation la plus rapide pour le Note 10+ (et à peu près tout le reste)

Lorsque le Note 10+ a été annoncé pour la première fois en août, ses prétentions de charge de 45 W m'ont incité à m'asseoir et à applaudir, surtout parce que le jour du lancement, tout ce que nous pensions que vous deviez l'utiliser était Power Delivery, une norme ouverte et largement prise en charge. Hélas, Samsung a dû être Samsung et a utilisé une charge de qualité inférieure pour la livraison de puissance USB appelée PPS, qui a fait reculer les utilisateurs à des vitesses inférieures lors de l'utilisation de la plupart des chargeurs muraux et de toutes les banques d'alimentation. Cela change avec l'Apollo Max, qui termine sa campagne Indiegogo ce week-end. Cette banque d'alimentation de 10000 mAh prend non seulement en charge des vitesses de livraison de puissance allant jusqu'à 60 W pour la sortie – et une entrée stupéfiante de 100 W pour se recharger – mais elle prend également en charge le PPS pour charger le Note 10+ à sa vitesse maximale de 45 watts. J'ai testé l'Apollo Max le mois dernier et il a très bien résisté.

Banque d'alimentation Apollo Max

Conclusion: Avec la capacité de se recharger jusqu'à 100 W avec la charge Power Delivery et la prise en charge du PPS pour une charge rapide du Note 10+, l'Apollo Max est une batterie portable vraiment rapide. Le bon Charge la note 10+ à 45W

Peut charger des ordinateurs portables à 60 W

Recharge très rapidement Le mauvais Lourd pour sa taille

Épais pour sa capacité

Coûteux

Banque d'alimentation Apollo Max super rapide

Les vitesses de charge de l'Apollo Max sont ridicules à première vue, mais elles tiennent le coup. Il a chargé mon Note 10+ à 45W, le ramenant d'entre les morts en moins d'une heure. Je n'ai jamais couru la banque complètement morte – j'ai tendance à n'avoir besoin que de 3-5000 mAh pour garder mon téléphone en vie pour le reste de la soirée au Magic Kingdom – mais il s'est rechargé rapidement sur les chargeurs muraux 45W et 60W que je garde dans la maison. Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un! En dehors de la charge de 45 W sur le Note 10+, il s'agit d'une excellente banque d'alimentation pour les utilisateurs d'ordinateurs portables qui ne veulent pas trimballer une bête imposante comme le Sherpa 100 PD mais qui veulent toujours une banque d'alimentation sur laquelle ils peuvent compter en un rien de temps. L'Apollo Max prend en charge une sortie PD de 60 W, pas la vitesse de pointe pour un MacBook mais suffisamment pour l'empêcher de mourir pendant que vous courez pour terminer votre montage Final Cut.

Cependant, la meilleure partie de cette batterie est le fait que vous pouvez la recharger en 20 minutes lorsqu'elle est utilisée avec un chargeur de 100 W. Elecjet utilise une configuration de batterie double et une couche de refroidissement en graphène pour empêcher la banque de surchauffer à ces vitesses. Banque d'alimentation Apollo Max Le prix d'être le premier

Il s'agit en effet de la première batterie externe à charger le Note 10+ à vitesse maximale, mais cette technologie de charge plus rapide prend de la place, ce qui fait de l'Apollo Max une batterie portable plus épaisse et plus robuste que la plupart des nouveaux modèles de 10 000 mAh lancés en 2019. Si vous ne l'avez pas fait '' Ne regardez pas les chiffres au dos, vous devineriez probablement que sa capacité est double lorsque vous prenez ce spécimen volumineux, mais il est toujours assez facile de le glisser dans un sac à main ou un sac à dos. Et même s'il tient dans la poche de votre pantalon, je ne le glisserais pas à moins d'avoir vraiment confiance en votre ceinture.

En parlant de lourd, ce chargeur de 100 W fourni avec l'unité d'examen Apollo Max est également un chonker, mais les chargeurs de 100 W ne peuvent que rétrécir si petit pour le moment, donc il n'y a pas trop d'Elecjet peut faire là-bas. J'ai fait la plupart de ma recharge de l'Apollo Max avec un chargeur 45W à la place pour cette raison, et 45W recharge toujours la banque assez rapidement. Banque d'alimentation Apollo Max

Il s'agit d'une campagne Indiegogo qui devrait être livrée en février – et oui, il y a toujours une bonne chance de retards pour un produit financé par le financement comme celui-ci, mais c'est la quatrième campagne d'Elecjet, donc je ne suis pas trop inquiet là-bas. L'Apollo Max est un chargeur ultra-rapide et étant la première banque d'alimentation PPS, il ne deviendra plus utile que dans l'année à venir, à mesure que davantage d'appareils commenceront à le mettre en œuvre. 4

Si vous recherchez une banque d'alimentation qui peut recharger votre téléphone ou votre ordinateur portable à la hâte et se rechargera encore plus rapidement, l'Apollo Max pourrait vous convenir parfaitement. Je sais que ça va bien me servir dans mon sac d'équipement ces jours de l'aube à la fermeture à Walt Disney World.

