Appelle Apple à proposer le mode basse consommation de type iPhone sur MacBook

À la suite de rumeurs selon lesquelles un “mode Pro” améliorant les performances arriverait dans la prochaine mise à jour de macOS Catalina, le développeur Marco Arment a fait valoir qu’Apple devrait également apporter un mode basse consommation de type iPhone sur MacBook.

Depuis iOS 9, Apple a inclus un mode basse consommation sur les iPhone qui réduit la quantité d’énergie que l’appareil utilise lorsque la batterie est faible, et Arment a partagé cette semaine son expérience avec son propre équivalent auto-dénommé pour macOS.

Sa méthode implique l’utilisation d’une application tierce appelée Turbo Boost Switcher Pro qui permet aux utilisateurs de désactiver Intel Turbo Boost sur le processeur d’un Mac. Selon Arment, la désactivation de Turbo Boost a augmenté la durée de vie de la batterie de son MacBook Pro 16 pouces d’environ 30 à 50% et en a fait “un bien meilleur ordinateur portable” la grande majorité du temps où il l’utilise.

Avec Turbo Boost désactivé, la consommation de puissance maximale du processeur chute de 62%, avec une énorme baisse de température correspondante. Cela présente deux avantages considérables: les fans ne tournent jamais de manière audible. Lorsque Turbo Boost est activé, les ventilateurs tournent énormément à chaque fois que le système est soumis à une lourde charge soutenue. Désactivez-le et il est presque impossible de les rendre audibles. Turbo Boost permet aux ordinateurs portables de devenir trop chauds pour tenir confortablement sur vos genoux, et tellement de chaleur rayonne qu’elle peut rendre les mains moites. Désactivez-le, et l’ordinateur portable ne chauffe que modérément, pas chaud, et les mains restent confortablement au sec.Arment affirme que malgré la réduction de la puissance de traitement, son ‌MacBook Pro‌ est “toujours assez rapide pour faire tout ce dont j’ai besoin (y compris un développement important avec Xcode) . ” Sa seule préoccupation est que l’application qui lui permet de profiter de ces avantages est sur le temps emprunté: Turbo Boost Switcher Pro s’appuie sur une extension de noyau héritée qui ne sera probablement pas prise en charge dans les futures versions de macOS.

«Je soupçonne que c’est la dernière année que je pourrai utiliser le dernier système d’exploitation et pouvoir désactiver Turbo Boost à volonté, ce qui aggravera considérablement l’utilisation future de mon ordinateur portable», explique Arment.

Le mode faible consommation d’un iPhone réduit l’utilisation de la batterie en désactivant le rafraîchissement des applications en arrière-plan et les téléchargements automatiques, en verrouillant l’écran après 30 secondes et via d’autres méthodes. Seriez-vous heureux de voir un mode basse consommation en option dans une future version de macOS également? Faites le nous savoir dans les commentaires. .