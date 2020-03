Apple a décidé de laisser les applications commencer à vous envoyer des annonces avec des notifications push – .

Apple met régulièrement à jour ses directives de révision de l’App Store, et bien que la plupart de ces changements n’affectent pas sensiblement la façon dont vous utilisez l’App Store, il y en a qui le feront, y compris celui que . a repéré cette semaine. Depuis la dernière mise à jour des directives du mercredi 4 mars, Apple autorise désormais les développeurs à utiliser les notifications push à des fins publicitaires, tant que l’utilisateur accepte explicitement de recevoir les annonces.

Avant la mise à jour, Apple avait interdit aux développeurs d’envoyer des annonces aux propriétaires d’appareils iOS via des notifications push, mais, comme vous pouvez le voir dans le texte mis à jour ci-dessous, les règles ont été considérablement modifiées:

Les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir via la langue de consentement affichée dans l’interface utilisateur de votre application, et que vous fournissez une méthode dans votre application pour qu’un utilisateur puisse refuser de recevoir de tels messages. L’abus de ces services peut entraîner la révocation de vos privilèges.

Vraisemblablement, la «langue de consentement» à laquelle Apple fait référence ressemblera à la fenêtre contextuelle qui apparaît la première fois que vous ouvrez une application lorsqu’elle vous demande si vous souhaitez recevoir des notifications push ou autoriser l’application à utiliser vos données de localisation . En outre, le développeur doit permettre aux utilisateurs de désactiver les notifications marketing, sinon ils risquent de voir leur application supprimée de l’App Store et leurs privilèges révoqués.

D’une part, personne n’aime les publicités, mais d’autre part, il existe de nombreux cas d’utilisation où cette modification pourrait être une aubaine pour les consommateurs. Par exemple, l’application Oculus sur l’App Store envoie des notifications lorsque les jeux VR sont en vente, et j’ai pu créer ma bibliothèque avec un budget limité. Je ne voudrais pas qu’Oculus risque de voir son application supprimée du magasin pour m’aider à économiser de l’argent, et il en va de même pour de nombreuses autres applications.

Certaines des autres modifications notables incluent la mise à jour des applications et des applications dans le SDK iOS 13 à partir du 30 avril, la connexion avec Apple doit être mise en œuvre sur les applications qui offrent d’autres moyens de se connecter à la même date, et une plus stricte processus d’examen des applications étiquetées «rencontres» et «diseurs de bonne aventure».

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

