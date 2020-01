Apple a demandé à WiLAN de payer 85 millions de dollars après avoir perdu une affaire de contrefaçon de brevet

Apple a perdu un procès pour contrefaçon de brevet vendredi. Suite à une décision du jury, le tribunal a déclaré à Apple de payer 85 millions de dollars à la filiale WiLAN de QuarterHill (via Bloomberg News).

Apple coupable mais amende pour contrefaçon de brevet réduite

WiLAN dit “qu’il développe et commercialise des technologies brevetées innovantes, gère la propriété intellectuelle et concède sous licence ces inventions à des sociétés”. Apple a contrefait deux brevets liés à la technologie des communications sans fil qui permettaient aux utilisateurs de téléphoner et de télécharger des données simultanément.

Apple et WiLAN sont engagés dans une bataille juridique depuis environ une décennie. Auparavant, un juge avait dit à Apple de payer un total de 145 $ pour ces infractions. Après un nouveau procès pour dommages et intérêts, celui-ci est devenu 85 millions de dollars. Le procès a eu lieu devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie