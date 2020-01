Apple a égalé ou battu Samsung pour les ventes de smartphones Q4, selon qui vous demandez

Les rapports sur les ventes de smartphones au quatrième trimestre 2019 suggèrent que l’écart entre Apple et Samsung est désormais plus étroit que jamais.

Plusieurs points de vente ont publié des estimations concernant les livraisons de smartphones pour le dernier trimestre, et bien qu’il y ait des variations, les chiffres globaux semblent suggérer que la marge entre Apple et Samsung s’est considérablement réduite.

Selon Bloomberg:

Les trackers de l’industrie ont publié jeudi des estimations qui montrent que le fabricant d’iPhone est proche de surpasser ou de dépasser son rival coréen dans les livraisons pendant le trimestre de vacances. Strategy Analytics place les livraisons d’iPhone d’Apple pour le quatrième trimestre à 70,7 millions, légèrement devant les 68,8 millions de Samsung. Canalys a estimé que la société américaine avait déplacé 78 millions, dépassant les 71 millions de la marque asiatique. Et les chercheurs d’IHS Markit ont inversé les positions – avec Samsung à 70,7 millions et Apple à 67,7 millions.

Les sociétés de recherche sont obligées d’estimer parce qu’Apple a cessé de fournir ses propres chiffres d’iPhone il y a un an, tandis que Samsung donne un nombre total qui comprend les smartphones et les téléphones portables. Le consensus, cependant, est qu’il n’y a essentiellement plus de lumière du jour entre les deux marques dominantes dans les téléphones mobiles.

Apple vient d’annoncer ses résultats les plus récents, affichant un chiffre d’affaires record de 91,8 milliards de dollars au cours du trimestre des fêtes. Apple a bénéficié de très bonnes performances de sa gamme iPhone 11, et le rapport note que c’est probablement le facteur moteur de la récupération de l’iPhone.

Ces chiffres ne couvrent cependant que le trimestre des vacances, qui est généralement la période la plus occupée d’Apple de l’année. Dans l’ensemble, Samsung a expédié beaucoup plus de smartphones qu’Apple en 2019, 295 millions contre 193 millions (selon IHS). Alors que le Galaxy S20, très vanté, serait en route, Samsung semble prêt à lutter contre la résurgence d’Apple au dernier trimestre de 2019.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Peut-être que la seule quantité inconnue pour l’avenir est l’iPhone SE 2 / iPhone 9 d’Apple, un smartphone économique annoncé pour une annonce en mars. Non seulement cela repousserait Apple et l’iPhone sous les projecteurs au printemps, ce qui est généralement le moment de Samsung de briller, si les rumeurs d’un prix de 399 $ sont correctes, cela pourrait ouvrir les ventes d’iPhone à une toute nouvelle section du smartphone une clientèle qui souhaite un iPhone bon marché et économique.

Maintenant que l’écart semble s’être comblé, nous avons beaucoup à attendre avec Apple et Samsung en 2020.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.