Apple a égalé ou dépassé Samsung pour les livraisons de smartphones au quatrième trimestre 2019

Apple a égalé ou dépassé Samsung pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde au quatrième trimestre de 2019, selon de nouvelles données provenant d’entreprises de suivi du marché.

Un nouveau rapport de Strategy Analytics a évalué les livraisons d’iPhone d’Apple pour le quatrième trimestre de l’année dernière à 70,7 millions d’unités, légèrement devant les 68,8 millions estimés de Samsung.

Apple a pris la première position avec 19% de part de marché mondiale des smartphones, tandis que Samsung a revendiqué la deuxième position, restant stable à 18%. Huawei a chuté à 15% à la troisième place. Les expéditions de smartphones en année pleine ont totalisé 1,4 milliard d’unités en 2019, selon Strategy Analytics.



“Les livraisons d’Apple pour iPhone ont augmenté de 7% par an, passant de 65,9 millions d’unités dans le monde au quatrième trimestre à 70,7 millions au quatrième trimestre 2019. Il s’agit de la meilleure performance de croissance d’Apple depuis 2015. La part de marché mondiale des smartphones d’Apple est passée de 18% à 19% au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison des prix moins chers de l’iPhone 11 et d’une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord. “Les sociétés de recherche sont obligées d’estimer les ventes mondiales de smartphones parce qu’Apple a cessé de fournir ses propres chiffres sur l’iPhone en janvier 2019, tandis que Samsung donne un nombre total qui comprend les smartphones et téléphones fonctionnels.

En conséquence, il existe des incohérences entre les données des études de marché. Par exemple, IHS Markit a inversé les positions des deux plus grands acteurs, avec Samsung à 70,7 millions et Apple à 67,7 millions. Comme le note Bloomberg, le consensus est qu’il n’y a pratiquement plus de lumière du jour entre les deux marques dominantes dans les téléphones mobiles.

Le lien approximatif entre Apple et Samsung est dû à une récente augmentation des ventes d’iPhone, qui a rapporté 56 milliards de dollars de revenus pour une croissance de 8% au cours du trimestre de décembre, selon les derniers résultats financiers de la société.

Le ‌‌iPhone 11‌‌ était le ‌‌iPhone top le plus vendu chaque semaine au cours du trimestre, et les trois nouveaux modèles de ‌‌iPhone‌‌ étaient les iPhones les plus populaires d’Apple. La société a déclaré un bénéfice de 22,2 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 91,8 milliards de dollars, faisant du dernier trimestre le meilleur de l’histoire d’Apple en termes de revenus et de bénéfices, dépassant le premier trimestre fiscal de 2018.

Pendant ce temps, Samsung a annoncé cette semaine une baisse de 38% de ses bénéfices. La société coréenne a vu son activité mobile augmenter, mais cela n’a pas suffi à compenser la baisse de ses activités de composants, principalement en raison de la baisse des prix des puces mémoire.

L’activité mobile de Samsung a augmenté de 67% à 2,13 milliards de dollars, tandis que ses revenus ont augmenté de 7% à 21,1 milliards de dollars. Mais la faiblesse de la demande dans son activité d’affichage et la baisse des prix des écrans LCD ont vu son bénéfice d’exploitation s’effondrer de 57%, tandis que les revenus ont chuté de 11%.

En regardant l’ensemble, les chiffres d’IHS Markit suggèrent que Samsung a expédié beaucoup plus de smartphones qu’Apple sur toute l’année dernière – 295 millions au total, contre 193 millions d’Apple.

Selon Strategy Analytics, Huawei a fait de même – le fabricant chinois aurait expédié environ 240 millions de téléphones, lui permettant de dépasser Apple et de devenir le deuxième fabricant de smartphones le plus vendu au monde en 2019.

.