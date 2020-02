Apple a expédié environ 30,7 millions de montres Apple en 2019, battant toute l’industrie horlogère suisse

L’Apple Watch a dépassé de loin l’ensemble de l’industrie horlogère suisse en 2019, selon les nouvelles données partagées aujourd’hui par Strategy Analytics.

Apple a expédié environ 30,7 millions d’unités dans le monde en 2019, en hausse de 36% par rapport aux 22,5 millions d’unités livrées en 2018.

Comparativement, l’industrie horlogère suisse (qui comprend toutes les marques horlogères suisses) aurait expédié un total de 21,1 millions d’unités dans le monde en 2019, en baisse de 13% par rapport aux 24,2 millions de montres expédiées en 2018.

Selon Strategy Analytics, la «Apple Watch» est «très populaire» en Amérique du Nord, en Europe occidentale et en Asie en raison de sa technologie conviviale, de ses applications collantes et de son design attrayant. Les montres analogiques, quant à elles, restent populaires auprès des consommateurs plus âgés, mais les jeunes acheteurs préfèrent les montres connectées et les bracelets informatisés.

Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent les guerres de smartwatch. «Apple Watch» offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui souhaitent de plus en plus les montres-bracelets numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d’avoir un impact sur les montres connectées se ferme. Le temps peut manquer pour Swatch, Tissot, TAG Heuer et autres.

Apple a battu les livraisons de montres suisses avec ses propres livraisons “ Apple Watch ” pendant le trimestre des vacances de 2017, mais 2019 marque la première année complète où Apple a expédié un plus grand nombre de montres Apple.

Apple ne divise pas les chiffres de vente d’Apple Watch, les estimations des expéditions sont donc basées sur des suppositions, mais la grande marge entre les expéditions d’Apple Watch estimées et les livraisons de montres suisses estimées suggère que la conclusion selon laquelle les montres suisses vendues par Apple Watch en 2019 sont exactes.

