Apple a la série complète The Office pour 30 $, plus de films à partir de 5 $ ce week-end

La nouvelle émission télévisée et la vente de films de ce week-end chez Apple offrent une poignée d’offres notables, y compris The Office à l’un de ses meilleurs prix à ce jour. Vous trouverez également divers 5 $ films en vente et plus en bas ci-dessous. Frappez le saut pour tous nos meilleurs choix.

Notre choix préféré de la vente de ce week-end est The Office Complete Series pour 29,99 $. Cela représente une baisse par rapport au prix habituel de 70 $ et à une correspondance avec le deuxième meilleur prix que nous ayons suivi à ce jour. Hier, NBC a officiellement détaillé son nouveau service de streaming Peacock, et l’horloge tourne sur The Office quittant Netflix. C’est un excellent moyen d’économiser gros sur une série emblématique qui passe bientôt d’un service à un autre.

Autres offres importantes ce week-end:

Limitez vos saisons d’enthousiasme: 5 $ chaque (Rég. Jusqu’à 20 $)

Aussi dans d’autres services

Parc jurassique: 5 $ (15 $)

Faire la bonne chose: 5 $ (Reg. 10 $)

La honte: 5 $ (Reg. 10 $)

La légende de Bagger Vance: 7 $ (Reg. 10 $)

Lune: 8 $ (Règl. 15 $)

Logan Lucky: 8 $ (Règl. 15 $)

Les autres gars: 8 $ (Règl. 15 $)

Nacho Libre: 8 $ (Règl. 15 $)

Dame dans l’eau: 5 $ (Reg. 10 $)

Passez à la couverture de mardi de l’autre vente de films Apple de cette semaine, qui comprend des films de «copains» et plus de 1 $.

