Apple a payé les 454 millions de dollars qu’elle doit au brevet Troll VirnetX

Le troll des brevets VirnetX a annoncé qu’il avait reçu plus de 450 millions de dollars d’Apple pour violation de brevets.

Dans un communiqué de presse, il a déclaré:

ZEPHYR COVE, Nev., 13 mars 2020 / PRNewswire / – VirnetX ™ Holding Corporation (NYSE AMERICAN: VHC), une société de logiciels et de technologies de sécurité Internet, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu un paiement de 454 033 859,87 $, représentant le jugement précédemment annoncé avec intérêt dans l’affaire VirnetX Inc. c. Apple, 6: 10-cv-00417 (“Apple I”).

Le brevet d’Apple avec l’entreprise remonte à près de 9 ans. L’ensemble de l’affaire est un bourbier de différents procès et appels ainsi qu’une décision de la Cour suprême. Dans une déclaration précédente, la société avait déclaré:

“Il nous a fallu 10 longues années, 4 procès devant jury avec succès, 2 décisions de cour d’appel couronnées de succès et une décision favorable de la Cour suprême pour arriver ici. Nous croyons en l’équité du système judiciaire américain et respectons respectueusement ses règles, même si elles sont ardues. . Nous espérons qu’Apple honorera les décisions rendues par nos tribunaux et leurs estimés juges et honorera un accord pour respecter la décision du tribunal. “

VirnetX est une entreprise qui ne fabrique pas de produits ou de services, mais qui s’approvisionne plutôt entièrement en licences de brevets. Il a précédemment bloqué des décisions d’autres grandes sociétés, comme une décision de 200 millions de dollars contre Microsoft. Beaucoup dans l’industrie ont appelé à des changements dans le système, citant l’abus et l’étouffement de l’innovation dans un système conçu pour protéger la propriété intellectuelle et récompenser les innovateurs.

Il a été annoncé en février qu’une décision avait été prise de ne pas entendre l’appel d’Apple, ce qui nous amène à ce point. Apple pour une chose, ne remarquera probablement même pas 454 millions de dollars quittant le compte.