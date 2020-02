Apple a raison de ralentir les iPhones plus anciens, voici pourquoi

Hier, 7 février, Apple a été giflé d’une amende de 25 millions d’euros (27 millions de dollars) par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Dans ce qui équivaut à une fesse d’entreprise au poignet (Apple dépense probablement plus de 27 millions de dollars par an en papier toilette), les autorités françaises ont conclu ce qui suit:

La DGCCRF a en effet montré que les propriétaires d’iPhone n’avaient pas été informés que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils avaient installées risquaient de ralentir le fonctionnement de leur appareil.

Si vous ne le saviez pas déjà, Apple ralentit les iPhones plus anciens. Intentionnellement. À l’époque, c’était assez important, alors j’espère que ce n’est pas nouveau pour vous. Mais juste au cas où, maintenant vous maintenant.

Cette histoire faisait fureur il y a quelques années. Vers la fin de 2017, des soupçons ont commencé à émerger qu’Apple ralentissait intentionnellement, et pire, secrètement, les iPhones avec une fonction de gestion des performances, conçue pour empêcher les pics de performances d’éteindre votre iPhone de manière inattendue, ou pire, de tuer votre batterie. Apple a par la suite admis avoir effectivement introduit une telle pratique dans iOS 10. Elle s’est excusée et a proposé de remplacer les batteries hors garantie pour seulement 29 $.

La technologie, comme le temps, est une rivière qui coule sans cesse. Tout vieillit. Chaque jour qui passe, de nouvelles technologies et capacités sont révélées et créées au sein de l’industrie. Ce qui était déjà là commence à prendre du retard. C’est normal, il en va de même pour l’industrie automobile, les soins de santé, le sport et plus encore.

Lorsque cette histoire a éclaté pour la première fois, j’ai été surpris de voir à quel point tout le monde semblait surpris que les iPhones ne soient pas à l’abri du vieillissement. Avec chaque année qui passe, alors qu’Apple améliore iOS en ajoutant des fonctionnalités plus puissantes et plus étendues, son ancien matériel ne fonctionne plus comme il le faisait auparavant.

Dans le monde de la technologie, nous sommes servis par une combinaison unique, une synergie de matériel et de logiciel. C’est une recette qu’Apple se targue de faire très bien. Le problème est que le logiciel peut être changé tous les quelques jours avec des ajustements au codage. En ce qui concerne Apple et l’iPhone, les mises à jour matérielles ne surviennent généralement qu’une fois par an.

Un aspect clé de l’expérience utilisateur qu’Apple doit gérer est la longévité de l’appareil. Alors qu’Apple fabrique un nouvel iPhone chaque année, tout le monde ne l’achète pas. En fait, de très nombreux clients gardent leurs téléphones pendant deux, trois, quatre ans ou plus. C’est pourquoi les mises à jour iOS d’Apple couvrent toujours les téléphones comme l’iPhone 5S, l’iPhone 6 et l’iPhone 6s, des téléphones qui ont plus de six ans!

Le composant clé de la gestion des performances de l’iPhone d’Apple est la batterie lithium-ion. Prenez-le d’Apple:

Votre iPhone est conçu pour offrir une expérience simple et facile à utiliser. Cela n’est possible que grâce à une combinaison de technologies avancées et d’ingénierie sophistiquée. Un domaine technologique important est la batterie et les performances. Les batteries sont une technologie complexe, et un certain nombre de variables contribuent aux performances de la batterie et aux performances iPhone associées. Toutes les batteries rechargeables sont des consommables et ont une durée de vie limitée – éventuellement leur capacité et leurs performances diminuent, de sorte qu’elles doivent être remplacées. Le vieillissement de la batterie peut contribuer à des changements dans les performances de l’iPhone. Nous avons créé ces informations pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

Chaque fois que vous chargez votre téléphone à 100%, la durée de vie de la batterie diminue. Cela prend des mois pour que cela devienne perceptible, mais cela arrive. Les batteries au lithium-ion sont compliquées. Imaginez deux pièces, l’une pleine de monde, l’autre vide. À mesure que la batterie de votre iPhone se décharge, ces personnes (électrons) se déplacent d’une pièce à l’autre, jusqu’à ce que la deuxième pièce soit pleine et la première vide. Le processus de recharge de la batterie renvoie toutes ces personnes dans la première pièce et le processus recommence. Chaque fois que cela se produit, la deuxième pièce devient de plus en plus légèrement plus petite et plus difficile d’accès. C’est essentiellement ce qui arrive à la batterie de votre iPhone.

Ce vieillissement de la batterie affecte les performances de votre iPhone. Au fil du temps, votre iPhone devient moins puissant, la batterie ne dure pas aussi longtemps et il ne peut pas tout à fait faire face à des performances de pointe comme il le faisait auparavant. Cette régression est amplifiée par le fait que les logiciels iOS avancent toujours dans l’autre sens, augmentant leurs demandes et capacités d’alimentation. Le plus gros symptôme de ce problème est les arrêts inattendus. Un instant, votre ancien iPhone est en train de grignoter avec 10, 15, 20, voire 30% de batterie. La prochaine fois, WHAM, votre iPhone s’éteint … Oh, et surprise, il ne reste plus de batterie.

Sans aucun doute, beaucoup d’entre vous se souviennent probablement des jours avant iOS 10.2, lorsque cela se produisait. Vous manquez ces jours? Oui, moi non plus.

Parce qu’ils ne nous l’ont pas dit. Peut-être que … beaucoup de gens étaient vraiment contrariés que leur iPhone soit intentionnellement ralenti. Comme beaucoup de gens étaient en colère qu’Apple ait fait cela apparemment en secret, ou qu’à tout le moins, il ne l’ait pas annoncé.

En ce qui me concerne, une seule de ces colères est juste.

Oui, l’aspect de gestion des performances d’iOS ralentit légèrement votre iPhone. Les effets listés par Apple sont les suivants:

Temps de lancement des applications plus longs

Cadences d’images plus faibles lors du défilement

Gradation du rétroéclairage (qui peut être remplacée dans Control Center)

Baisser le volume du haut-parleur jusqu’à -3 dB

Réductions progressives du taux de trame dans certaines applications

Dans les cas les plus extrêmes, le flash de l’appareil photo sera désactivé comme visible dans l’interface utilisateur de l’appareil photo

Le rafraîchissement des applications en arrière-plan peut nécessiter un rechargement au lancement

Mais par rapport à la perspective de voir votre iPhone s’éteindre de manière aléatoire au milieu d’une tâche importante, ou de vous laisser sans mode de contact de travail, tout cela est plutôt trivial à mon avis. Voulez-vous vraiment faire valoir, par exemple, que la fréquence d’images de votre iPhone reste constante pendant que le défilement est plus important que d’avoir votre iPhone ne se dérobe pas au hasard, pour ne pas se réveiller jusqu’à ce qu’il soit chargé?

Comme la plupart des gens semblent le noter, le véritable «crime» ici est qu’Apple a gardé sa gestion des performances silencieuse. Même la décision française la plus récente à l’origine de cet article a déclaré: “La DGCCRF a en effet montré que les propriétaires d’iPhone n’avaient pas été informé que les mises à jour du système d’exploitation iOS (10.2.1 et 11.2) qu’ils ont installées étaient susceptibles de ralentir le fonctionnement de leur appareil. “

Bien sûr, comme mentionné, il y avait beaucoup de tollé à l’époque sur le fait qu’Apple ralentissait intentionnellement les iPhones, pas seulement qu’ils l’avaient gardé sur DL.

Cela me porte à croire qu’Apple n’aurait vraiment pas pu gagner dans cette situation. Oui, Apple récolte le coût de ne pas le dire aux gens sous forme d’amendes de divers gouvernements et en devant absorber le coût d’un programme de remplacement de batterie subventionné.

Mais pensez-vous vraiment que les gens auraient compris si Apple avait été au courant de ses plans? C’est Apple après tout. Et les gens l’amour détester Apple. Pouvez-vous imaginer les gros titres? «Apple annonce qu’il ralentira intentionnellement les iPhones plus anciens» – «Apple oblige les clients à mettre à niveau en ruinant leurs anciens appareils». Ou pire, imaginez si Apple n’avait pris aucune mesure et nous avait laissés à nos propres appareils très instables – “ Apple négligent laisse les anciens téléphones s’éteindre de manière aléatoire ” – “ Pourquoi Apple n’a-t-il pas publié de mise à jour pour corriger les arrêts de l’iPhone? ”.

En tant que culture, nous avons tendance à ne pas aborder ce genre de choses de manière rationnelle. À mon avis, Apple aurait pu choisir de ne pas résoudre ce problème, laissant les utilisateurs dans le désert pré-iOS 10. Apple a absolument pris la bonne décision pour résoudre ce problème. Sa fonctionnalité de gestion des performances dans iOS permet à plus de personnes d’utiliser plus d’iPhone plus longtemps qu’elles n’auraient pu le faire autrement, compensées par des performances légèrement diminuées.

Oui, peut-être qu’Apple aurait pu prendre la décision d’être plus ouvert sur ses plans pour permettre la gestion des performances dans iOS. Il aurait pu dire au monde qu’il était sur le point de ralentir intentionnellement ses anciens iPhones. Mais le monde aurait-il compris cela? Je crois que non.