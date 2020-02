Apple a-t-il accidentellement divulgué un nouveau modèle d’Apple TV? – .

2020 s’annonce comme l’une des années les plus occupées jamais pour les versions matérielles Apple. Au printemps, nous prévoyons qu’Apple fera ses débuts avec la suite de l’iPhone SE, qui, selon nous, sera appelé l’iPhone 9. Ensuite, à l’automne, il devrait y avoir au moins trois modèles d’iPhone 12, bien que ce nombre puisse être égal plus élevé si Apple divise ses modèles 4G et 5G. Nous ne serions pas non plus surpris de voir quelques nouvelles versions de Mac et iPad en cours de route.

Mais Apple ne s’arrête pas là, car . rapporte que quelques lignes de code cachées dans la dernière version bêta du développeur tvOS semblent également pointer vers un nouveau modèle d’Apple TV. Comme l’explique le site, le modèle Apple TV 4K actuel est nommé «J105a» tandis que le modèle HD est appelé «J42d», mais un troisième modèle portant le nom de code «T1125» a été découvert dans la mise à jour logicielle. Le «T» au début du nom signifie apparemment qu’il s’agit d’un modèle interne.

Selon toute vraisemblance, le modèle auquel il est fait référence est un prototype actuellement en cours d’élaboration, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas être lancé de sitôt, voire pas du tout. Cela dit, les fichiers internes contiennent des détails supplémentaires, laissant entendre que le prochain modèle d’Apple TV utilise un matériel basé sur l’architecture arm64e. Comme le note ., il s’agit de la même architecture utilisée dans les puces Bionic A12 et A13, ce qui implique qu’Apple peut être prêt à mettre à niveau la puce A10 Fusion livrée avec les modèles Apple TV actuels. La résolution maximale restera à 4K avec HDR.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une révision de l’Apple TV au cours des derniers mois, mais avec un événement de printemps supposé juste au coin de la rue, il est possible que nous puissions voir un dévoilement officiel plus tôt que tard. Après tout, le dernier modèle d’Apple TV a été lancé en septembre 2017, bien avant le lancement d’Apple Arcade. La publication d’un modèle amélioré avec des spécifications plus puissantes aurait certainement du sens.

Source de l’image: Apple

