Apple a tué The Apple Archive après seulement 10 jours

L’Apple Archive, un hommage étonnant et non officiel à l’histoire d’Apple, a été enterré sous la grève des droits d’auteur sur son contenu vidéo.

Pas plus tard que la semaine dernière, Sam Henri Gold a lancé Apple Archive, dédié aux designers de studio, rédacteurs et producteurs méconnus qui ont créé certaines des vidéos et des photos les plus emblématiques d’Apple au cours des quatre dernières décennies.

Le site propose également de nombreuses photos vraiment cool et invisibles de campagnes marketing et plus encore.

Malheureusement, cependant, il semble qu’Apple se soit rallié à son entreprise après que Sam ait été frappé par une série de grèves pour atteinte aux droits d’auteur via Vimeo d’Apple Inc.

Cool pic.twitter.com/rfk26GrxRU

– Sam Henri Gold (@samhenrigold) 25 janvier 2020

Les e-mails de Vimeo l’ont informé que des vidéos étaient supprimées en raison d’une violation du droit d’auteur et que les avis de retrait avaient été soumis par Apple. Comme mentionné dans le titre, Sam a reçu des centaines d’e-mails à cet effet, cependant, Vimeo n’autorisera que trois avertissements de droits d’auteur non résolus sur un compte avant sa désactivation, il semble donc que tout le contenu vidéo d’Apple Archive ne soit plus.

tant pis, c’est mort. était une sacrée semaine et trois jours, les gars

– Sam Henri Gold (@samhenrigold) 25 janvier 2020

Comme mentionné, il y a encore beaucoup d’autres contenus, tels que des photos marketing invisibles et des photos sans fin, mais c’est toujours un développement vraiment triste. Alors que cette perspective était toujours sur les cartes, il semble dommage qu’une grande partie du travail mis dans le projet soit maintenant gaspillée. Pourtant, c’était amusant tant que ça a duré.

Vous pouvez consulter le contenu restant sur les archives Apple ici!