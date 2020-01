Apple abandonnera probablement le support Adobe Flash dans la prochaine version de Safari

Comme indiqué hier dans notre couverture du dernier Safari Technology Preview 99, Apple a supprimé toute prise en charge d’Adobe Flash. Safari Technology Preview est essentiellement une version bêta de la prochaine version de Safari proprement dite, tout en confirmant qu’Apple abandonne officiellement le support de Flash dans la prochaine version de son navigateur natif Mac.

Cela signifie que lorsque la prochaine version de Safari sera publiée, les utilisateurs ne pourront plus installer ou utiliser Adobe Flash dans le navigateur. L’élimination de la prise en charge de Flash ne devrait pas avoir un impact important sur les utilisateurs, étant donné que la plupart des autres navigateurs populaires se sont déjà éloignés du format. De même, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne seront pas affectés car le système d’exploitation mobile d’Apple n’a jamais pris en charge Flash.

C’est en juillet 2017 qu’Adobe a annoncé son intention de mettre fin à son plug-in de navigateur Flash. Adobe a déclaré qu’il cessait de développer et de distribuer le logiciel à la fin de 2020 et a encouragé les créateurs de contenu à migrer le contenu flash vers les formats HTML5, WebGL et WebAssembly.

Flash Player d’Adobe a toujours souffert d’un flux apparemment sans fin de vulnérabilités critiques qui ont exposé les utilisateurs de Mac et PC à des logiciels malveillants et à d’autres risques de sécurité. Des fournisseurs comme Microsoft et Apple ont dû travailler continuellement au fil des ans pour suivre les correctifs de sécurité. Apple est même allé jusqu’à cesser de vendre des Mac avec Flash préinstallé, pour s’assurer qu’ils n’étaient pas livrés avec des versions obsolètes du logiciel et mettaient les utilisateurs en danger.

Certains lecteurs se souviennent peut-être avec émotion de la célèbre lettre ouverte de 2010 de Steve Jobs proposant ses «Pensées sur Flash», dans lesquelles l’ancien PDG d’Apple se moquait du logiciel d’Adobe pour sa faible fiabilité, son manque d’ouverture, son incompatibilité avec les sites mobiles et la décharge de la batterie des appareils mobiles. Jobs a également critiqué Adobe pour avoir été “terriblement lent” à adopter des améliorations aux plates-formes d’Apple, et a déclaré qu’Apple refusait d’être à la merci d’un outil de développement multiplateforme en matière d’innovation.

Nous ne savons pas quand la prochaine version du navigateur Safari pour Mac sera publiée. Dans tous les cas, il est sûr de dire que Flash ne sera pas manqué.

