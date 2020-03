Apple accepte de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif concernant des iPhones plus anciens «étranglés secrètement»

Apple a accepté de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un long recours collectif aux États-Unis qui accusait la société d’avoir “étranglé secrètement” d’anciens modèles d’iPhone, comme l’a rapporté ..

Chaque utilisateur d’iPhone affecté dans la classe recevrait 25 $, selon le règlement préliminaire, examiné par MacRumors. Le montant pourrait augmenter ou diminuer légèrement en fonction des frais juridiques et de la valeur totale des réclamations approuvées, le paiement total d’Apple se situant entre 310 et 500 millions de dollars.

La classe comprend tous les anciens ou actuels propriétaires américains de l’iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus et SE exécutant iOS 10.2.1 ou version ultérieure (pour l’iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, et SE) ou iOS 11.2 ou version ultérieure (pour iPhone 7 et 7 Plus), et qui exécutait ces versions iOS avant le 21 décembre 2017.

Apple n’a maintenu aucun acte répréhensible malgré son accord sur le règlement. Le juge fédéral américain Edward J.Davila devrait approuver le règlement proposé le 3 avril 2020.



Règlement préliminaire par MacRumors sur Scribd

Le recours collectif a été déposé en décembre 2017, après qu’Apple a révélé qu’il limitait les performances maximales de certains anciens modèles d’iPhone avec des batteries vieillies chimiquement lorsque cela était nécessaire afin d’empêcher les appareils de s’éteindre de manière inattendue. La plainte l’a qualifiée de “l’une des plus grandes fraudes de consommation de l’histoire”.

Apple a introduit un système de gestion des performances dans iOS 10.2.1, mais il n’a pas mentionné initialement le changement dans les notes de version de la mise à jour. De même, dans un communiqué publié un mois plus tard, Apple ne mentionnait toujours que de vagues “améliorations” résultant en une réduction significative des arrêts inattendus de l’iPhone.

Apple n’a révélé exactement ce que l’on appelle les “améliorations” après que le fondateur de Primate Labs, John Poole, eut visualisé que certains appareils ‌iPhone‌ 6s et ‌iPhone‌ 7 avaient soudainement des scores de référence inférieurs à partir d’iOS 10.2.1 et iOS 11.2 respectivement, bien qu’ils fonctionnent à des performances maximales sur Versions précédentes.

Apple s’est excusé pour son manque de communication en décembre 2017 et a réduit le prix des remplacements de batterie à 29 $ pour foriPhone‌ 6 et plus récent jusqu’à la fin de 2018. Apple a ensuite publié iOS 11.3 avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de suivre la santé de leur batterie ‌iPhone‌ et statut de performance.

Le système de gestion des performances a également été désactivé par défaut depuis iOS 11.3, et il n’est activé que si un ‌iPhone‌ subit un arrêt inattendu. La gestion des performances peut également être désactivée manuellement par les utilisateurs.

.