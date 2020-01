Apple achète les droits du documentaire Beastie Boys réalisé par Spike Jonze

Apple a acquis les droits de “Beastie Boys Story” un documentaire sur le groupe réalisé par Spike Jonze et écrit par les membres des Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz, rapporte Deadline.

Selon les termes de l’accord, le film sera disponible dans les salles IMAX en version limitée le 3 avril avant son lancement sur Apple TV + le 24 avril.

Crédit d’image: Ilpo Musto / REX / Shutterstock

La sortie du documentaire précède le 26e anniversaire de la sortie de “Ill Communication”, le quatrième album du groupe. Spike Jonze a réalisé à l’origine le clip de la chanson à succès “Sabotage”.

“Beastie Boys Story” est décrit comme une expérience documentaire en direct qui se concentre sur l’histoire et l’héritage du groupe et son histoire personnelle. Il est basé sur le “Beastie Boys Book”, publié en octobre 2018, et mettra en vedette Horovitz et Diamond discutant de leur longue amitié et de leur gloire.

.