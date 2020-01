Apple achète un documentaire «Boys State» pour 12 millions de dollars

Apple et A24 ont acheté les droits de Boys State, un documentaire du Sundance Festival sur la «santé de la démocratie américaine» (via The Hollywood Reporter).

Boys State

Réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine, Boys State raconte l’histoire d’une expérience: mille garçons de 17 ans du Texas créent une démocratie représentative à partir de zéro. Il a été présenté vendredi au Library Center Theatre de Park City et a reçu des ovations debout et des critiques positives.

Des idéaux pleins d’esprit entrent en collision avec des trucs sales et bas tandis que quatre garçons d’horizons et de opinions politiques différents surmontent les défis de l’organisation de partis politiques, de la formation d’un consensus et de la campagne pour le poste le plus élevé au Texas Boys State – gouverneur.

L’un des producteurs exécutifs était Laurene Powell Jobs, avec Nicole Stott, Jonathan Silberberg et Davis Guggenheim, de Concordia Studio.

